Гурьев: Особенно радостно за Услугину, в Чайковском она здорово смотрелась

По итогам этих соревнований Ирина Услугина вошла в состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Сейчас эпидемия гриппа, поэтому некоторым спортсменкам пришлось стартовать не совсем здоровыми. При этом тюменки показали достойные результаты. Старых выступила стабильно, стала пятой в индивидуальной гонке и шестой в спринте. Особенно радостно за Услугину. После бронзы в “индивидуалке” она выиграла спринт и попала в основную сборную России. Ирина очень здорово смотрелась в Чайковском.



Помимо Старых, на Кубке IBU побежит тюменка Виктория Сливко. Ей отбираться не пришлось, сейчас она находится в Австрии. В Хохфильцене проходит тренировочный сбор российской дружины. Досадно, что не удалось пробиться в январский состав национальной команды Насте Загоруйко. В спринте она показала отличный ход, но всё свели на нет три промаха, два из которых были допущены на “лёжке”. В итоге — лишь десятое место. Подвела стрельба и Ольгу Шестерикову», — цитирует Гурьева «Тюменская арена».