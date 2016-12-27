Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер пропустит «Рождественскую гонку» из-за болезни, сообщает официальный сайт соревнований. В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона 23-летняя спортсменка занимает седьмое место.



Вместо Хаузер на старт выйдет Юлия Швайгер. Она выступит в паре с Симоном Эдером.



Ранее стало известно, что сборную России представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.



«Рождественская гонка» пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия).