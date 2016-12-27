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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28268612/
27 декабря 2016, 10:23 | Биатлон | Чемпионат.com

Хаузер пропустит «Рождественскую гонку» из-за болезни

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер пропустит «Рождественскую гонку» из-за болезни, сообщает официальный сайт соревнований.

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер пропустит «Рождественскую гонку» из-за болезни, сообщает официальный сайт соревнований. В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона 23-летняя спортсменка занимает седьмое место.

Вместо Хаузер на старт выйдет Юлия Швайгер. Она выступит в паре с Симоном Эдером.

Ранее стало известно, что сборную России представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

«Рождественская гонка» пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия).
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