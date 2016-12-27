Хаузер пропустит «Рождественскую гонку» из-за болезни
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер пропустит «Рождественскую гонку»
из-за болезни, сообщает официальный сайт соревнований.
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер пропустит «Рождественскую гонку»
Вместо Хаузер на старт выйдет Юлия Швайгер. Она выступит в паре с Симоном Эдером.
Ранее стало известно, что сборную России представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.
«Рождественская гонка» пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия).
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