Этап Кубка мира в «Раубичах»: авантюра форс-мажора или марш энтузиастов?

Взорвали настолько, что ветку обсуждения пришлось закрыть. Нет, уроженец Тернополя не касался скользкой темы политического противостояния Украины и России. 25-летний стреляющий лыжник выступил против проведения этапа Кубка мира в «Раубичах» в случае, если ИБУ таким образом решит вопрос замены Тюмени. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе без лишних эмоций и квасного патриотизма. Насколько это вообще возможно.

Украинский биатлонист обосновал свою критическую позицию тем, что в марте под Минском не смогут обеспечить нормальный качественный снег. И в этих опасениях есть объективное зерно. Ведь совершенно не случайно в мартовском отрезке международного календаря ИБУ, как правило, фигурируют либо северные скандинавские точки, либо зауральские сибирские просторы — ранее в лице Ханты-Мансийска, а по новым планам — Тюмени. Это понятно и совершенно логично: только на данных территориях в марте еще сохраняется устойчивый снежный покров, или, на худой случай, гарантированный «минус» для работы снежных «пушек».



Однако Тюмень по всем известным причинам пока выпала из розыгрыша Кубка мира. По тем же причинам не сможет подставить плечо ее собрат Ханты-Мансийск со своим прекрасным биатлонным комплексом. Точнее, это плечо никого не удовлетворит, поскольку оно также является российской территорией. Вот ИБУ и начал прикидывать примерный список кандидатов на спасение ситуации. По поступающим сведениям, белорусская сторона сделала все, чтобы реконструированный комплекс «Раубичи» оказался в этом ряду.



Ответственные лица БФБ при появлении в воздухе первых ноток сомнений по поводу сохранения прописки тюменского этапа оперативно навострили лыжи в Нове Место, где попытались напомнить Андерсу Бессебергу его январские слова. О том, что Международный союз биатлонистов «уверен в способности Беларуси провести топ-соревнования на высоком уровне». Таким манером норвежец отреагировал на предложение президента Беларуси Александра Лукашенко более активно использовать Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» для проведения международных соревнований различного уровня, в том числе этапов Кубка мира. Тогда Бессеберг выразил особую признательность белорусской стороне за ее готовностью экстренно осуществить весь комплекс мероприятий по организации в Раубичах турниров под эгидой ИБУ в случае необходимости их переноса в связи с различными обстоятельствами.

Ну, мы будто в воду глядели или будущее предвидели! Тут тебе и «экстренно», тут тебе и «необходимость переноса». Неудивительно, что «Раубичи» в итоге действительно оказались в списке кандидатов на прием освободившегося этапа наряду с другими кандидатами, из которых самыми сильными, на мой субъективный взгляд, являются финский Контиолахти и норвежский Холменколлен.



Из козырей конкурентов — богатая современная история проведения крупнейших соревнований, приемлемые погодные условия и практическая гарантия наличия устойчивого снежного покрова во временном промежутке с 9 по 12 марта 2017 года. Из козырей «Раубичей» — огромное желание белорусской стороны принять свалившийся с неба этап и возможность рекрутировать под это дело практически любой административный ресурс. Примерно такое же желание перед Играми в Сочи демонстрировала российская сторона, впоследствии доказавшая, что Зимнюю Олимпиаду можно провести даже в субтропическом климате.



Однако на белорусской равнине вечных снегов «Красной поляны» нет, и март у нас в условиях умеренно-континентального климата — совершенно плюсовой месяц. По метеонаблюдениям, начатых с 1891 года, в районе Минска средняя дневная температура марта составляет +3,8 С. В 2014 году в этом месяце дневная температура ни в один из дней не опустилась ниже +1 С, примерно та же картина наблюдалась в 2015 году. В уходящем году днем 9 марта было +5 по Цельсию, 10 марта — +6, 11 марта — +6, 12 марта — +6. Ночные температуры положения тоже не спасали: 9-го — +3, 10-го — +2,5, 11-го — +2,5 С, 12-го — +2,5 С.



Даже если предположить, что на сей раз «Раубичам» повезет и хотя бы ночь даст устойчивый «минус», чтобы по максимуму отработали снежные «пушки», которые могут формировать искусственный снежный покров при температуре воздуха ниже -1,5 градусов по Цельсию — самого по себе этого недостаточно.

Помнится, после проведения февральского юниорского чемпионата мира 2015 года директор Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по зимним видам спорта «Раубичи» Андрей Асташевич утверждал, что «если возникнут форс-мажорные обстоятельства на стадионах по зимним видам спорта в Западной Европе, наш олимпийский центр готов принять турниры любого уровня. Все трассы общей протяженностью 7,5 км у нас подготовлены. Искусственное покрытие протяженностью 5,5 км позволяет проводить соревнования, в том числе этапы Кубка и чемпионаты мира, даже в отсутствие морозов». Да, если эта самая искусственная подушка сохранится до второй декады марта при плюсовой температуре — это будет здорово, а если она значительно увянет в период возможной затяжной оттепели? Тогда потребуются большие запасы искусственного снега, заготовленного еще при минусовой погоде, но в том-то и дело, что у нас вариант с консервацией снега изначально не был предусмотрен.



Ранее произведенный искусственный снег мы сразу отвозился на трассу, а вот специальных больших снегохранилищ, какие были в Сочи или Нове Место, в районе «Раубичей» никто не возводил. Подобные снегохранилища необходимы для резервного накопления снега при его использовании на лыжных трассах в условиях продолжительного отсутствия осадков или устойчивого «плюса». К тому же это далеко не дешевый проект. На Играх-2014 в одном только «Роза Хуторе» на заготовку 450 тысяч кубометров снега пошло 250 миллионов рублей. Опять же — к этому проекту предъявляются очень серьезные санитарные требования. Санитарно-защитная зона снегохранилища должна находиться не ближе 100 метров от жилых построек, иметь подъезды для грузового автотранспорта с твердым покрытием. При выборе места учитываются различные риски, такие как подтопление почвы, засорение водоемов химическими реагентами, угроза жилым постройкам.



В условиях гарантированного и регулярного проведения крупнейших международных соревнований финансовые вложения в такие снегохранилища вполне оправданы, а вот в нашем случае авральной мартовской акции — отнюдь не факт. Хотя, если огромное желание и энтузиазм все же перевешивают скучную экономическую целесообразность, в Беларуси обычно выигрывают как раз желание и энтузиазм. Даже когда речь идет о прошлогоднем снеге.



Еще одним сдерживающим фактором для оптимистично настроенных к «Раубичам» экспертов, безусловно, является чемпионат мира по биатлону 1990 года. Хотя его стоило бы переименовать в «ЧМ по водному поло», поскольку 26 лет назад в третьей декаде февраля весь спорткомплекс стоял в лужах. Тогда, 20 февраля, с огромным трудом удалось провести две «индивидуалки», после чего чемпионат мира в «Раубичах» был отменен, а оставшиеся гонки отданы на север. В итоге мужскую эстафету провели в Контиолахти, а спринтерские, командные гонки и женскую эстафету пришлось интегрировать в программу этапа Кубка мира в Холменколлене.

Начальника отдела Госкомспорта по зимним видам спорта Анатолий Пастухов:



— Это была катастрофа! Температура ночью поднималась до плюс 8 градусов. Туман стоял такой, что на подъезде к спорткомплексу мне пришлось выйти из машины и показывать водителю дорогу. Увиденное на трассе не оставило никаких сомнений — даже обещание военных добавить любое количество рабочей силы не поможет провести в этой грязи еще хоть какие-нибудь соревнования.

Так что Дмитрий Пидручный имел вполне объективные основания для негативного отношения к возможной передаче этапа Кубка мира «Раубичам». Но это если рассуждать беспристрастно. Если же к этому вопросу подойти с позиции огромного желания и энтузиазма, то кажущийся авантюрным вариант имеет некоторые шансы любой ценой одержать победу над белорусским мартом.



Но без стопроцентных гарантий с обеих сторон передачи потерявшегося этапа.