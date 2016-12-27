Utair вернет деньги за билеты в связи с отменой этапа КМ по биатлону в Тюмени

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Восьмой этап Кубка мира должен был пройти в Тюмени 9—12 марта 2017 года.

«Принимая во внимание обстоятельства, связанные с отменой восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, авиакомпания Utair разрешает пассажирам до 31 декабря 2016 года оформить возврат приобретенных ранее авиабилетов с полным возмещением их стоимости. При этом дополнительное подтверждение в качестве билетов на соревнования не требуется», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вернуть можно билеты с датами вылета с 8 по 13 марта 2017 года в Тюмень и обратно, купленные до 22 декабря текущего года включительно.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России, что повлекло за собой перенос этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам из Тюмени и юношеского чемпионата мира из Острова Псковской области, чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи, этапа Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.