Алексей Слепов: Выступить на чемпионате мира? Все реально

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Алексей СЛЕПОВ

Родился 19 декабря 1986 года во Владимирской области.

Лыжными гонками начал заниматься в 1994 году у Владимира Заварина.

Чемпион России в гонке на 15 км свободным стилем.

Дебют на этапах Кубка мира по лыжным гонкам состоялся в январе 2010 года.

В сезоне-2011/12 перешел в биатлон.

Трехкратный чемпион Европы, многократный победитель и призер этапов Кубка IBU.

В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ЧУВСТВОВАЛ ОПУСТОШЕНИЕ

— В Ижевске вы стали вторым в спринте и четвертым в индивидуальной гонке. Выступили очень прилично, несмотря на то, что начало сезона было неубедительным.

— Я понимал, что мой единственный шанс попасть на международные соревнования в январе был в успешном выступлении в Ижевске. А началось все с того, что на контрольной тренировке еще в межсезонье я показал неплохой результат и отобрался в команду на этапы Кубка IBU. Но перед самыми этими соревнованиями я даже не заболел, но почувствовал какое-то опустошение. Словно все силы я оставил на сборах, а теперь вообще ничего сделать не могу. Поэтому на стартовом этапе Кубка IBU я и занял только 22-е место.

— И сразу перестали попадать в состав команды…

— Да. Ко второму этапу в Риднау я уже более или менее вернул свои кондиции, но там меня поставили бежать только смешанную эстафету. Мы ее выиграли, но тут уже стало понятно, что все свои силы мне нужно направить на «Ижевскую винтовку». Уже на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе я бежал всю программу, был седьмым и 11-м. Там мне просто не хватило уверенности и соревновательного опыта.

— Как оцените уровень конкуренции на «Ижевской винтовке» в этот раз?

— У нас в стране всегда было много очень сильных соперников. Но в этот раз у меня были на руках все карты. Во-первых, многие приехали из Уфы, где был сильный мороз, и половина ребят заболели. Во-вторых, я простартовался, спустился с гор, и как раз пик формы должен был прийтись на «Ижевскую винтовку». Но честно скажу, трех гонок в Ижевске мне более чем хватило. Погода была морозная, плюс даже в столовой через одного все кашляли и чихали. В итоге я тоже заразился, на морально-волевых пробежал спринт и теперь вот за неделю дома буду пытаться восстановить свою работоспособность.

— Январь вы начнете на этапе Кубка IBU. Считаете реальными свои шансы выступить на чемпионате мира в нынешнем сезоне?

— Конечно, да. Иначе я просто не вижу смысла тренироваться. Я тот человек, кто ставит цель и старается подвести себя к ней в идеальной форме. В Ижевске это относительно получилось, хотя ошибки все равно были — в основном в стрельбе. Буду надеяться, получится и на четвертом этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. Тем более я там обычно хорошо себя чувствую, даже частенько выигрывал.

22 ДЕКАБРЯ ЗАПОМНЮ НАДОЛГО

— Вы уже второй раз готовились к сезону с немецким специалистом Рико Гроссом. Судя по вашему состоянию, межсезонье не обошлось без ошибок?

— Честно, у меня нет претензий к подготовке с Гроссом. Скорее проблема была во мне — я сам недостаточно следил за своим здоровьем, часто простужался, пропускал, а потом приходилось наверстывать. Тренер не виноват, никто, кроме тебя самого, не станет следить и чувствовать твой организм.

— Вы считаете лидера Кубка мира француза Мартена Фуркада лучшим биатлонистом современности? Его вообще реально обойти на турнирной дистанции?

— Фуркад невероятно одарен от природы, причем как физически, так и в плане психологии. Он действительно на протяжении уже пяти сезонов доказывает, что является почти идеальным биатлонистом. Соревноваться с Фуркадом можно, но только при совпадении очень многих факторов: собственный пик формы, идеальная работа лыж, удача. Но очень многие, в том числе и наши ребята, доказали, что бороться и побеждать француза реально.

— Что скажете по поводу нервной обстановки вокруг российского биатлона в последнее время? Вы были уверены, что команда поедет на международные соревнования и отстранения не случится?

— Последнее время я стараюсь новости не смотреть, но 22 декабря в этом плане стало исключением. Этот день запомнится надолго. Мы все очень ждали официального решения, даже тренеры в Ижевске постоянно подходили и спрашивали: ну как там, нет ли новостей? В целом, на мой взгляд, самое главное, что нам дали возможность соревноваться дальше. Многие ребята, которые сейчас выступают только на российских стартах, остаются в биатлоне и работают только ради мечты отобраться на международные соревнования. Если бы нас отстранили, этих людей одним махом бы лишили мечты всей жизни.

— Я правильно понимаю, что отмена Кубка мира в Тюмени — для вас не проблема? Главное, чтобы соревнования состоялись, а уж где — не столь важно?

— Для меня важно видеть на трибунах российских болельщиков. Их поддержка очень помогает. Но я не сомневаюсь, что в сложившейся ситуации люди приедут и куда-то за границу. Жду всех на стадионе!

— Правда, что в Ижевске вы даже угощали болельщиков и соперников тортами в честь своего 30-летия?

— День рождения у меня был 19 декабря. В этот день мы возвращались с Кубков IBU, и я в основном все время в дороге проспал. Ну, а уже в Ижевске заехал в магазин, купил торты и пригласил всех друзей на чай. Сладкое осталось, и в итоге вечерние чаепития у нас продолжались целых пять дней! Бывало даже, что мне дарили очередной торт в качестве подарка, чтобы снова собраться и продолжить традицию.

— Какие планы у вас на встречу Нового года?