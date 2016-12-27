Губерниев: Давайте попросим товарища Кравцова заниматься делами биатлона
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев на своей странице в «инстаграме» ответил на критику в свой адрес со стороны главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.
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«Дорогой президент СБР Александр Михайлович Кравцов! Пожалуйста, не закрывайте программу “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”. Мы этого не вынесем! Мы хотим жить и работать. Как Вы нас учили, дорогой Александр Михайлович!
Друзья, давайте попросим товарища Кравцова заниматься делами биатлона. На телевидении уже есть начальники. С любовью и уважением, многолетний друг и единомышленник, Дима Губерниев», — написал Губерниев.
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