Кравцов: Этап КМ в Тюмени IBU не забирал, СБР сам сделал официальное заявление

Восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года. 22 декабря СБР объявил, что проведение этапа и юниорского чемпионата мира в ближайшие месяцы на территории РФ в сложившихся обстоятельствах невозможно. Ранее IBU начал расследование после получения списка из 31 российского биатлониста, подозреваемого после доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном в нарушении антидопинговых правил, а некоторые спортсмены и сборные заявили о готовности бойкотировать тюменский этап.

Позднее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил журналистам, что в СБР ему сообщили, что сами не отказывались от этапа, а глава IBU Андерс Бессеберг в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт» сообщил, что перенос места его проведения является решением международной организации.

«Я хочу подчеркнуть: не IBU забрал кубок и чемпионат юниорский, а СБР сделал официальное заявление, что в условиях, когда спортивные мероприятия вопреки олимпийской хартии превращаются в место, где решаются вопросы политического плана, где через конструктив, который имеет чисто политическую окраску, бойкоты, письма, сборы подписей, начинают выясняться отношения, (возникает вопрос) стоит ли проводить эти мероприятия, если они имеют такую негативную окраску. Просим IBU принять решение. Все. Вот в чем дело», — сказал Кравцов по телефону.

МОК после расследования комиссии Макларена дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России. В частности, Челябинск лишился финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, ранее из Сочи по решению международной федерации был перенесен чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону.

«Мы сделали по-другому: не стали ждать, когда у нас что-то отнимут, как это было сделано в бобслее и коньках», — подчеркнул Кравцов.

Надо выстраивать конструктивные отношения с международными федерациями.

В начале сентября Тюмень на конгрессе IBU получила право на проведение чемпионата мира 2021 года. После этого WADA направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины выбора Тюмени как места проведения соревнований в текущей ситуации.

«Не надо прыгать в сани раньше времени, которые еще не запряжены. Об этом (отмене ЧМ-2021) не было новости, это работа наших недоброкачественных СМИ. У меня по этому поводу был серьезный разговор в администрации, чтобы кое-кому рот прикрыли. Сами себе проблему создаем. Не надо туда лезть. Бессеберг сказал конкретно: есть вещи, которые исполком IBU как решения принимать не имеет права согласно конституции IBU. А мы — давай раздувать, мы же любим это», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что необходимо тесно сотрудничать с IBU. «Я бы не стал сейчас заниматься самокопанием. Надо уметь выстраивать конструктивные отношения с международными федерациями. Надо работать с ними. Надо уметь там, где нужно, отойти в сторону, а там, где нельзя, и где вопросы принципиальные, нужно уметь отстаивать свою точку зрения», — сказал Кравцов.

«Решение IBU было скромным по отношению к другим федерациям. И взвешенным. Они не отстранили ни одного спортсмена. Потому что понимали, что будут иметь дело со специалистами, которые сразу запросят доказательную базу. Самое страшное, что у нас 90% СМИ решили сбегать впереди паровоза», — резюмировал глава СБР.