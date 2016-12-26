Старая гвардия всех сильней. Как прошёл отбор у биатлонистов

В этом году традиционные отборочные соревнования у мужчин и женщин проходили в разных местах, хотя и находящихся друг от друга на расстоянии менее 100 километров. Мужчины разыгрывали места в сборной в Ижевске, а женщины соревновались в Чайковском. Впервые участники этих стартов получали по две гарантированные путёвки на Кубок мира, а также здесь определялись все участники предстоящего в конце января чемпионата Европы.

Малышко и Слепцова всех побеждают

«Сейчас они поедут на “Ижевскую винтовку”, но пусть там молодые ребята попробуют их обыграть», — сказал в интервью «Чемпионату» главный тренер сборной России Александр Касперович о ветеранах сборной Дмитрии Малышко и Светлане Слепцовой. Пока болельщики негодовали и требовали их отстранить от сборной Слепцова и Малышко выиграли гонки на заказ, хотя и немного не дотянули до попадания на Кубок мира. Хотя Слепцову можно было заявить шестой участницей. Уж если мы ратуем за спортивный принцип, нельзя заглядывать в паспорт спортсмену, а в сборной должны выступать сильнейшие.

Главный юморист снова в сборной

Алексей Слепов стал самым быстрым спортсменом в обеих гонках и благодаря этому пробился в команду на январские этапы. Теперь нас снова ждут яркие рассказы о гонках, шутки над собственными промахами, которые не закончатся никогда и прочие перлы, типа «геев с Кубка IBU». Всё это весело и хорошо, но вряд ли Алексей уже научится стрелять на высоком уровне, а его ходом в этом сезоне на Кубке мира уже никого не удивишь. Поэтому появления его в основе, наверное, будут носить эпизодический характер.

Логинов добился, но может вмешаться политика

Александр Логинов стал самым стабильным по итогам двух гонок. «Индивидуалку» он безупречно выиграл с чистой стрельбой, а в спринте уверенно попал в шестёрку. Пока кондиции Саратовского Сокола далеки от идеальных, всё же два года он по известным причинам не мог тренироваться с командой, но запас прочности таков, что обыграл даже тех, кто за это время постоянно был в сборной. Квалификацию на Кубок мира Логинов заработал ещё в Обертиллиахе, место в сборной завоевал в честной борьбе, но рискнут ли тренеры в нынешней политической ситуации поставить в состав спортсмена, пойманного на ЭПО?



Молодёжь готова к чемпионату Европы

У мужчин с резервом сейчас полный порядок. При наличии пяти классных биатлонистов в основе сборной наша вторая команда также вполне боеспособна на своём уровне и за медали чемпионата Европы впервые поборются сразу несколько перспективных биатлонистов. Александра Поварницына все запомнили по успешным прошлогодним заокеанским этапам, но на чемпионат Европы пока нестабильный атлет попал впервые. Вместе с ним дебютирует на континентальном первенстве 24-летний красноярец Тимур Махамбетов, который отказался от выступлений за сборную Казахстана, хотя у него есть казахские корни. Наконец, Юрий Шопин и Пётр Пащенко уже достаточно опытные бойцы и наши главные медальные надежды в Польше.

Доктор Старых ставит диагноз

Для Ирины Старых старты в Чайковском стали первыми за три года. Не хватавшая до своей допинговой эпопеи звёзд с неба спортсменка была одной из самых стабильных в этих двух гонках. Ходом двигалась на уровне нынешних «сборниц», стреляла также средне, а ведь были вторые роды и колоссальный перерыв в выступлениях. Тем самым опытная Старых поставила нашему женскому биатлону неутешительный диагноз. Молодёжь сейчас настолько слаба, что проигрывает даже находящимся не в лучших кондициях ветеранам. Ирина в январе отправится на Кубок IBU и, возможно, на чемпионат Европы.

Научите Миронову стрелять

Светлана Миронова не выиграла в Чайковском ничего, но завоевала титул «народной чемпионки». Болельщики ни о ком не говорят столько, сколько о самой быстрой российской биатлонистке. При этом у Светланы ужасные проблемы со стрельбой и пробелы в базовой технике. На стрельбище она тратит уйму времени, при этом регулярно получает штрафные круги и минуты. Таковых за два старта набралось девять — непозволительная роскошь даже для Магдалены Нойнер на пике карьеры. Впрочем, несколько лет назад на Кубке России была девушка, рвущая всех ходом, но дрожащая на стрельбище. Тогда её фамилия была Семёнова, а сейчас Акимова. Миронову нужно вести её путём, но к Корее тренеры могут не успеть. Пока ей дали щедрый «уайлд кард» на Кубок IBU.



Тюменская рокировка

С давних времён считается, что в женской сборной должна быть хоть одна тюменская спортсменка. В декабре главный биатлонный регион страны представляла на Кубке мира Анастасия Загоруйко, но в Чайковском у неё совсем развалилась стрельба, и она не отобралась даже на чемпионат Европы. Но свято место пусто не бывает, и блестящая победа в спринте позволила пробиться на Кубок мира другой тюменке — Ирине Услугиной. На ноябрьском отборе ей не хватило совсем чуть-чуть в противостоянии с той самой Загоруйко.

Якушова вернулась в обойму

Дебютировавшая два года назад в основной команде Ольга Якушова в межсезонье не попала в сборную, тренировалась с региональной командой и начала сезон на Кубке России. Однако в Чайковском отлично проявила себя в обеих гонках и на лыжне смотрелась ничуть не хуже тех, кто весь декабрь сражался на международных соревнованиях. Награда пришлась вовремя. Ольга в январе едет на Кубок IBU и претендует на попадание на чемпионат Европы.