Услугина вошла в состав сборной России на этап КМ по биатлону в Оберхофе

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Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 5 по 8 января. Четвёртый этап Кубка IBU в те же сроки состоится в Мартелле (Италия).



В состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе вошли Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.



На этапе Кубка IBU выступят Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова, Ирина Старых.