Биатлонистка Анастасия Киннунен завершила сезон и готовится стать мамой

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В Рамзау, где состоится непродолжительный перед второй частью сезона учебно-тренировочный сбор, Анастасия Киннунен (Дуборезова) не поехала.

В Австрии белорусские биатлонисты сосредоточатся на стрелковой подготовке, лыжной технике, а также тактике прохождения дистанции.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе 5 январе. В эти сроки планирует вернуться в состав сборной Беларуси Дарья Домрачева, возвращение которой подтвердили и в тренерском штабе национальной команды.