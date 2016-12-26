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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28259687/
26 декабря 2016, 14:21 | Биатлон | БЕЛТА

Биатлонистка Анастасия Киннунен завершила сезон и готовится стать мамой

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Анастасия Киннунен завершила сезон и готовится стать мамой. Эту информацию подтвердили в Белорусской федерации биатлона, сообщает БЕЛТА.

В <span class=error>Рамзау</span> где состоится непродолжительный перед второй частью сезона <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор Анастасия Киннунен (Дуборезова) не поехала. Увеличить
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В Рамзау, где состоится непродолжительный перед второй частью сезона учебно-тренировочный сбор, Анастасия Киннунен (Дуборезова) не поехала.

В Австрии белорусские биатлонисты сосредоточатся на стрелковой подготовке, лыжной технике, а также тактике прохождения дистанции.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе 5 январе. В эти сроки планирует вернуться в состав сборной Беларуси Дарья Домрачева, возвращение которой подтвердили и в тренерском штабе национальной команды.

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