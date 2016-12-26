Биатлонистка Анастасия Киннунен завершила сезон и готовится стать мамой
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Анастасия Киннунен завершила сезон и готовится стать мамой. Эту информацию подтвердили в Белорусской федерации биатлона, сообщает БЕЛТА.
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В Рамзау, где состоится непродолжительный перед второй частью сезона
В Австрии белорусские биатлонисты сосредоточатся на стрелковой подготовке, лыжной технике, а также тактике прохождения дистанции.
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе 5 январе. В эти сроки планирует вернуться в состав сборной Беларуси Дарья Домрачева, возвращение которой подтвердили и в тренерском штабе национальной команды.
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