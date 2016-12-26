Биатлонистка Старых выступит на первом международном старте после дисквалификации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для Старых этот этап станет первым международным соревнованием после трехлетней дисквалификации.

Также был назван состав женской сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберхофе, в который вошли Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

На этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле, помимо Старых, выступят Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова и Светлана Миронова.