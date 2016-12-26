Биатлонистка Старых выступит на первом международном старте после дисквалификации
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Ирина Старых включена в состав сборной России на четвертый этап Кубка IBU. Об этом сообщает
пресс-служба Союза биатлонистов России.
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Для Старых этот этап станет первым международным соревнованием после трехлетней дисквалификации.
Также был назван состав женской сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберхофе, в который вошли Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.
На этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле, помимо Старых, выступят Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова и Светлана Миронова.
Этапы Кубка мира в Оберхофе и Кубка IBU в Мартелле пройдут
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