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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28259464/
26 декабря 2016, 14:01 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Старых выступит на первом международном старте после дисквалификации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Ирина Старых включена в состав сборной России на четвертый этап Кубка IBU. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

На этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле помимо Старых выступят Виктория Сливко Дарья Виролайнен Анна Никулина Светлана Слепцова Ольга Якушова и Светлана Миронова. Увеличить
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Для Старых этот этап станет первым международным соревнованием после трехлетней дисквалификации.

Также был назван состав женской сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберхофе, в который вошли Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

На этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле, помимо Старых, выступят Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова и Светлана Миронова.

Этапы Кубка мира в Оберхофе и Кубка IBU в Мартелле пройдут 5—8 января.
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