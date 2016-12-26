Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28257551/
26 декабря 2016, 12:33 | Биатлон | Р-Спорт

Услугина одержала победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Ирина Услугина заняла первое место в спринтерской гонке в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону, который проходит в Чайковском.

Услугина прошла дистанцию в 7,5 км с результатом 23 минуты 15,6 секунды, допустив один промах. Второе место у Ларисы Надеевой, которая также допустила один промах, но ходом проиграла победительнице 5,2 секунды. Замкнула тройку Ольга Якушова (отставание 21,6; 2 промаха).

Четвертый этап Кубка России пройдет в Ижевске в январе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Отбывшая дисквалификацию Старых заявлена на индивидуальную гонку этапа КР в Чайковском

Россиянка Ирина Старых оказалась в списке спортсменок, заявленных на индивидуальную гонку на 3-м этапе Кубка России в Чайковском. Напомним, что у биатлонистки заканчивается срок трехлетней дисквалификации.
Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года