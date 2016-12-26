Услугина одержала победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону

Услугина прошла дистанцию в 7,5 км с результатом 23 минуты 15,6 секунды, допустив один промах. Второе место у Ларисы Надеевой, которая также допустила один промах, но ходом проиграла победительнице 5,2 секунды. Замкнула тройку Ольга Якушова (отставание 21,6; 2 промаха).

Четвертый этап Кубка России пройдет в Ижевске в январе.