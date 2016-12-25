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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28252979/
25 декабря 2016, 22:13 | Биатлон | ТАСС

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о помолвке

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о помолвке со своей девушкой, журналисткой Самантой Скугранд. Об этом сообщает газета VG.

Спортсмен начал встречаться с журналисткой Самантой Скугранд в 2914 году. Увеличить
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Издание отмечает, что 31-летний биатлонист сделал предложение Скугранд 22 декабря, однако пара отказывается от дальнейших комментариев на данную тему.

Пара начала встречаться в 2014 году, спустя полтора года они приобрели дом в Осло. Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, а также 12-кратным чемпионом мира.
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