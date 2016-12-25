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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28250002/
25 декабря 2016, 14:31 | Биатлон | БЕЛТА

Биатлонисты сборной Беларуси проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты сборной Беларуси проведут учебно-тренировочный сбор в австрийском Рамзау, куда отправятся 26 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Спортсмены будут тренироваться в этом <span class=error>биатлонном</span> центре до 2 января после чего продолжат выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU. Увеличить
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Спортсмены будут тренироваться в этом биатлонном центре до 2 января, после чего продолжат выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Первый в 2017 году и четвертый в сезоне этап Кубка мира стартует в немецком Оберхофе 5 января мужской и женской спринтерскими гонками. В этот же день мужской и женский спринты откроют соревновательную программу четвертого этапа Кубка IBU в итальянском Мартелл-валь Мартелло.

В общем зачете Кубка мира после трех этапов Кубка мира среди белорусских биатлонистов, набрав 64 очка, лидером является Владимир Чепелин — 39-е место. Среди биатлонисток наиболее высокая позиция у Надежды Скардино, которая расположилась на 22 месте с 142 баллами.

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