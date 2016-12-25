Логинов вошел в состав сборной России на январские международные старты
МОСКВА, 25 дек —
Р-Спорт. Биатлонист Александр Логинов, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, включен в состав мужской сборной России на международные соревнования в январе, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
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Логинов, отбывший в конце ноября двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, в пятницу выиграл индивидуальную гонку на 20 км на третьем этапе Кубка России — «Ижевская винтовка».
Полностью состав сборной России на январские международные турниры выглядит следующим образом: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Петр Пащенко.
Окончательный состав мужской сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдет с 5 по 8 января, будет назван по итогам сбора в Хохфильцене (Австрия).
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