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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28249671/
25 декабря 2016, 12:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Малышко: Мы живём вместе со Слеповым — никого в гости к себе не пускаем

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко поделился впечатлениями от победы в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

«Девятое место в индивидуальной гонке меня не расстроило. Я знал, что в гонке на 20 километров с четырьмя рубежами будет нелегко. Допустил на последнем рубеже досадные ошибки. Но тем не менее знал, что спринт будет уже совсем по-другому проходить, настраивался и не сбавлял. Проводил тренировки здесь, вчера тренировался, и это дало результат.

Лыжи сегодня и в индивидуальной гонке работали очень хорошо. Спасибо сервису, Дмитрию Блинову и его команде. Спасибо, что и на кубках IBU они делают лыжи очень хорошо, сильно, и здесь гонки не стали исключением. У меня, наверное, лыжи ехали лучше всех. Сейчас многие болеют, много спортсменов сегодня не вышло на старт. Нам тоже приходится беречься. Это опасно, можно просто-напросто сорвать сезон. Приходится быть начеку. Мы живём вместе с Алексеем Слеповым — никого в гости к себе не пускаем», — приводит слова Малышко официальный сайт Союза биатлонистов России.
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