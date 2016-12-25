Малышко выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

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Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 28 минут 15,3 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Алексей Слепов (+15,2; 2), третье место у Петра Пащенко (+27,0; 1).

«Ижевская винтовка» является отборочным стартом для россиян на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.