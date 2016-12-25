Ферри: Приём препаратов для лечения астмы позволяет улучшать результаты

«Если ты болен, то можешь принимать лекарства, но они не должны делать тебя сильнее. Препараты, предназначенные для лечения астмы, помогают спортсменам выступать на более высоком уровне, чем в нормальном состоянии.



Было много разговоров о Лэнсе Армстронге, Бене Джонсоне, Йохане Мюлегге и других явных случаях нарушения правил — но часто всё могут решать секунды, они не менее важны. Я уже говорил, что был бы на подиуме вдвое чаще, если бы пробегал каждую гонку на пять секунд быстрее. Люди часто не понимают этого. Они просто видят, что кто-то бежит очень быстро, и говорят: “Чёрт возьми, да он наверняка на допинге”. На самом деле не всё так просто и однозначно.



В Швеции многие не решаются говорить на эту тему, потому что у нас очень много спортсменов, использующих лекарства от астмы. Никто не хочет слышать мнения о том, что эти лекарства улучшают результаты. Все пытаются сделать всё возможное в рамках правил. И если эти правила дрянные и тупые, то всегда есть пространство для манёвра, для того, чтобы нарушить правила. Я считаю безумием ситуацию, когда здоровые люди принимают медикаменты ради того, чтобы получить шанс на завоевание олимпийской медали», — цитирует Ферри sportexpressen.se.