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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28247407/
25 декабря 2016, 1:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Ферри: Приём препаратов для лечения астмы позволяет улучшать результаты

Олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Бьорн Ферри пояснил свои слова по поводу запрета на приём лекарств в спорте.

«Если ты болен, то можешь принимать лекарства, но они не должны делать тебя сильнее. Препараты, предназначенные для лечения астмы, помогают спортсменам выступать на более высоком уровне, чем в нормальном состоянии.

Было много разговоров о Лэнсе Армстронге, Бене Джонсоне, Йохане Мюлегге и других явных случаях нарушения правил — но часто всё могут решать секунды, они не менее важны. Я уже говорил, что был бы на подиуме вдвое чаще, если бы пробегал каждую гонку на пять секунд быстрее. Люди часто не понимают этого. Они просто видят, что кто-то бежит очень быстро, и говорят: “Чёрт возьми, да он наверняка на допинге”. На самом деле не всё так просто и однозначно.

В Швеции многие не решаются говорить на эту тему, потому что у нас очень много спортсменов, использующих лекарства от астмы. Никто не хочет слышать мнения о том, что эти лекарства улучшают результаты. Все пытаются сделать всё возможное в рамках правил. И если эти правила дрянные и тупые, то всегда есть пространство для манёвра, для того, чтобы нарушить правила. Я считаю безумием ситуацию, когда здоровые люди принимают медикаменты ради того, чтобы получить шанс на завоевание олимпийской медали», — цитирует Ферри sportexpressen.se.
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