Бабиков: Сейчас даже дома много дел, и отдыхаю я только психологически

«У меня огромная семья, а я даже не выбрал никому подарки. Отдыхать будем весной. Сейчас даже дома много дел, плотный график тренировок, плюс погода в Уфе достаточно тяжёлая. Поэтому отдыхаю только психологически. Физически не получается, двигаться дома всё равно приходится много.



Хорошее выступление всегда приносит определённые плоды, которые, на самом деле, многое дают. Конечно, есть подобие “медных труб”, потому что очень многие пишут, звонят, и все чего-то хотят. Пытаюсь справляться с этим, потому что ещё только начало сезона, и мне некогда», — сказал Бабиков в эфире «ГТРК Башкортостан».