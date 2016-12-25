Богалий: Реформа ВАДА назрела
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала последние решения по допинговым скандалам, связанным с информацией из доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.
«Нужно быть честным и чистым, тогда ничего не будет. Под тебя не смогут ничего найти, потому что ты ничего не принимал. Дыма без огня не бывает, мы должны это признать. Сейчас тень пала не только на биатлонистов, тень пала на всю страну.
Реформа ВАДА назрела. Пробирки можно то вскрыть, то долить, царапины на них появляются. Если их можно вскрыть, тогда скажите, пожалуйста, уважаемые члены международной антидопинговой службы, где гарантии, что в мои пробы десятилетней давности сейчас
Мне не нравится игра с датами оглашений. Ты сдаешь
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