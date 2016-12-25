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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28247293/
25 декабря 2016, 0:49 | Биатлон | Чемпионат.com

Союз биатлонистов Чехии хочет лишить Россию права на проведение ЧМ-2021

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) по подозрению в допинге российских биатлонистов, названных в докладе Ричарда Макларена.

Президент Союза биатлонистов Чехии <span class=error>Иржи</span> <span class=error>Хамза</span> прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) по подозрению в допинге российских биатлонистов названных в докладе Ричарда <span class=error>Макларена</span>. Увеличить
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«Это не адекватное решение, оно половинчатое. Мы будем требовать других мер. Теперь уже нет пути назад. Ясно, что восточный блок считает нас страной, развязавшей компанию против России, но мы сознательно на это пошли, обсудив со спортсменами и тренерами», — приводит слова Хамзы Idnes.cz.

Хамза планирует обсудить с другими федерациями шаги по лишению Тюмени права на проведение чемпионата мира 2021 года. Также, по словам Хамзы, после решения IBU он получает угрозы из России по электронной почте.
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