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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28246760/
24 декабря 2016, 22:20 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Габриэла Коукалова: Страны, где есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова осталась недовольна решением IBU в связи с допинговым скандалом с участием россиян.

Ранее ВАДА предоставило союзу список из 31 биатлониста, уличенного в употреблении допинга. Двое были временно отстранены от турниров, в отношении еще 29 открыты дисциплинарные дела, а Россия была лишена этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.

— Страны, у которых есть проблемы с допингом, не должны принимать турниры, — цитирует idnes.cz Коукалову. — Я поеду куда угодно, где нет подобных проблем, хоть в Гренландию. Решение IBU плохое с точки зрения чистого спорта.
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