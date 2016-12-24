Чемпионат Казахстана по биатлону стартовал в Алматы
В Алматы стартовал чемпионат РК по биатлону среди мужчин и женщин в возрасте от 16 и старше лет. В данном тестовом соревнований участие принимают более 100 участников.
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В первый день чемпионата биатлонисты состязались в программе спринт. Среди мужчин 10 км первым забежал представитель ВКО Ян Савицкий, его время 27:34. Второе и третье места заняли спортсмены павлодарской области Антон Пантов и Максим Браун с показателями 28:09 и 28:19 соответственно, сообщили в
Среди юниоров лидерство перехватил участник из Акмолинской области Петр Ермоленко с результатом 29:27. За ним со временем 30:18 расположился Александр Травников из Алматинской области. Третье место досталось Владиславу Кирееву из Караганды. Его время — 30:44.
Среди женщин в дистанции 7,5 км, победительницей оказалась спортсменка из ВКО Галина Вишневская, которая показала время — 24:42. Серебряным призером стала Дарья Усанова из Павлодара (25:37), бронза досталась Алине Райковой, представляющая Акмолинскую область (25:55).
Среди младших участниц первое место завоевала Арина Пантова из Павлодара (26:36). Елизавета Бельченко (ВКО) и Людмила Ахатова (Карагандинская область) показали следующие результаты — 28:06 и 28:45.
«Я очень рада своей победе. Сегодня у нас был специфический круг по полтора километра. Особенно выматывает подъем. Трасса очень тяжелая. Это высокогорье и можно сказать, что она одна из тяжелейших трасс, в которой я
Кроме того, параллельно с биатлоном в лыжной трассе проходил второй день Кубка Республики Казахстан (FISrase) по лыжным гонкам. В гонке преследования золотой медалью среди мужчин был награжден Евгений Величко из Акмолинской области с результатом 31:08,2. Костанаец Виталий Пухкало показал время — 31:09,0. Третью строчку занял Олжас Климин из акмолинской области — 31:12,4.
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