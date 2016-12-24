Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28246120/
24 декабря 2016, 19:16 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Бьорндален будет меньше тренироваться в Рождество, чтобы не заболеть

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален заявил, что планирует уменьшить нагрузки во время ближайших тренировок, чтобы избежать болезней.

Норвежский биатлонист Оле <span class=error>Эйнар</span> Бьорндален заявил что планирует уменьшить нагрузки во время ближайших тренировок чтобы избежать болезней. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также 42-летний спортсмен отметил, что надеется поскорее отдохнуть вместе с семьей.

— На Рождество я должен попытаться отдохнуть немного лучше, чем в прошлом году, — цитирует NRK Бьорндалена. — Я тогда переусердствовал с тренировками, из-за чего ухудшилась моя иммунная система. В этом сезоне я должен стать лучше и немного умнее.

Праздники проведем в горах, где есть хорошие условия для тренировок. Но, конечно же, я с нетерпением жду, когда мы с семьей соберемся дома. Это греет меня, поэтому я очень жду Рождество. Знаете, сейчас я не в плохом состоянии, но и не в лучшей форме.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Владимир Аликин: В федерациях постоянно идут политические игры

Владимир Аликин: В федерациях постоянно идут политические игры

Бывший старший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион 1980 года Владимир Аликин в интервью «Газете.Ru» заявил, что перепроверки допинг-проб российских спортсменов коснутся всех зимних видов спорта, а также подчеркнул что российские функционеры имеют возможность смягчить санкции против спортсменов.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Минус еще один крупный турнир для России

"Мне тоже предлагали допинг". Откровенное интервью легенды

У "Динамо" все очень плохо