Владимир Аликин: В федерациях постоянно идут политические игры

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— Прокомментируйте, пожалуйста, отмену этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и молодежи в Острове. Кто, на ваш взгляд, принял окончательное решение?

— Я тоже хочу разобраться в этой ситуации. Сначала СБР заявил, что вышел с инициативой отказаться от проведения соревнований, а потом появились слова Бессеберга (президент IBU — «Газета.RU»), где он четко сказал, что это решение лишить Россию этапа Кубка мира и юниорского чемпионата принадлежит IBU. Поэтому не могу сказать, кто тут правду говорит.

— Это может быть частью неких договоренностей двух федераций?

— Я так не думаю, ведь мы ничего хорошего не получили. Я еще раньше говорил, что обязательно будут наказания: сначала под санкции попадут спортсмены, потом лишат сразу Острова и Тюмени. Пока это самое мягкое наказание из возможных. А самое жесткое — лишение лицензии на Олимпиаду и отстранение сборной команды от Кубка мира.

Пока обошлось мягким наказанием, но они уже, по-моему, вошли во вкус, а еще есть 29 человек, чья судьба только будет решаться. В итоге, можно ожидать всего.

— То есть опасность применения более жестких мер еще присутствует?

— Конечно. Мы же не знаем, какую политику ведут наши руководители, и некоторые их действия вызывают недоумение. СБР заявил, что сам отказался от проведения соревнований, тогда зачем Кравцов (президент СБР — «Газета.Ru») поехал просить компенсацию за подготовку проведения стартов? Если бы IBU лишил, то логично требовать возмещение средств. Значит, Бессеберг сказал правду, и они лишили нас состязаний. Тогда зачем было изначально заявлять об обратном? Может быть, решили успокоить наших болельщиков, но это слишком натянутая версия.

— А решение Федерации лыжных гонок России отказаться от финала Кубка мира в Тюмени может быть аналогичным тому, что произошло в биатлоне?

— Сложно ответить на этот вопрос — сейчас мало что известно, и федерации не будут давать каких-то подробных развернутых комментариев. Я прочел второй доклад Макларена, и он имеет, конечно, эмоциональную окраску. Если простой обыватель начнет его читать, то вынесет из него только то, какие мы гадкие и нехорошие, и все было на государственной основе. Но они работали только по периоду, когда работал Родченков в олимпийский год.

Они же черпают все данные из того периода, а значит связаны все зимние виды спорта, и сейчас перетрясут все федерации, будут повторно вскрывать пробы и продолжать искать улики.

— Что в этом случае может предложить высшее спортивное руководство в лице вице-премьера по делам спорта и Министерства спорта?

— У меня складывается такое впечатление, что люди, которые должны бороться за спортсменов совместно с федерациями, ведут себя пассивно. В последнее время берут много интервью у спортсменов, и они много высказываются, но я не вижу ни одного твердого и программного официального заявления господина Мутко, министра спорта Колобкова или Кравцова. Все, что я слышал от Кравцова — это то, что нас пронесло, но это не ответ руководителя СБР.

У меня есть подозрение, что нет жесткой политики со стороны функционеров. Колобков недавно сказал, что СБР поторопился, отказавшись от этапа Кубка мира. Получается, у них даже не было никакого согласования, что и как говорить.

Надеюсь, что Майгуров (первый вице-президент IBU) может пролить свет на эту историю, когда вернется.

— А как можно охарактеризовать отношение спортсменов с функционерами и их защищенность?

— Я считаю, что с моих времен мало что поменялось. Я до сих пор анализирую отстранение Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко в 2009 году. Если помните, пробы были взяты с первого этапа в Эстерсунде, а потом буквально перед чемпионатом мира их вскрыли. Я потом разговаривал с Альбиной, и она сказала, что ее дело было выигрышным, но наши взяли и все развалили. Там было очень много нестыковок даже в заявлениях, которые делал Бессеберг. Сначала написал, что русские попались на китайской сере. Мы все в шоке были! Что это за вещество такое? Потом буквально через неделю заявляет, что это оказывается эритропоэтин, затем делает какое-то третье заключение.

Это уже вызывает сомнения и дает возможность выстроить грамотную защиту спортсмена.

Наша прославленная лыжница Юлия Чепалова вынуждена была завершить карьеру из-за положительной пробы, которую тоже была возможность оспорить, но никто из наших функционеров ее не поддержал.

— Наши спортивные руководители предпринимают достаточно усилий для защиты атлетов?

— Я скажу, что большой спорт — это политика. Когда пришли к руководству СБР Прохоров и Кущенко, они хотели ограничить власть Бессеберга. Но ошиблись в одном: его поддерживает не одна Норвегия, он устраивает все сильные биатлонные федерации.

А когда началась информационная атака на Бессеберга, тут мы и получили допинговый скандал с тремя спортсменами. Мало того, нам сказали, что если еще один попадется, то лишат нас лицензии на Ванкувер.

— То есть политика замешана не только в нынешней ситуации с докладом Макларена, а она присутствовала еще раньше?

— В высших эшелонах федераций постоянно идут политические игры. Очень показательно, как развивается ситуация сейчас. Сначала попробовали с легкоатлетами, потом отстранили всех паралимпийцев. Увидели, что наши комитеты в этом направлении слабо работают, следовательно повели уже массированную атаку на все зимние виды. Ни одну страну так жестко не наказывают.

Недавно же была история с норвежским лыжником Сундбю, которого наказали всего на два месяца, а не на два года. Представителей политически сильных стран, как правило, наказывают мягче.

Вообще, спортсмену не надо задумываться об этом, он должен выступать, а руководители должны бороться за атлетов, за право проведения соревнований и за свое положение в мире.

Мы уже давно говорим, что вся наша медицинская система прогнила. Когда я тренировал сборную, доходило до смешного. Я иду к врачу, запрашиваю определенные восстановительные препараты, а он отвечает, что в аптеке их нет.

Оказывается, был какой-то тендер, и его выиграла определенная компания, в чьих аптеках мы теперь были должны покупать себе препараты.

А через дорогу есть все, что нужно: отечественные препараты, японские восстановители и т. д. Нам приходилось на заграничных этапах Кубка мира закупаться всем необходимым, причем на средства, которые мы получали в качестве компенсации за выступление на соревнованиях.

— Доля нашей вины в нынешнем скандале есть?

— Конечно есть. Например, сборные Германии и Норвегии пользуются привилегиями, и я в этом не сомневаюсь. Но федерации этих стран постоянно ведут работу над тем, чтобы их добиться. Никто им ничего не преподнес в качестве подарка. В этом отношении мы очень серьезно им уступаем. Президенту любой международной федерации не нужны допинговые скандалы, потому что это отражается на репутации всего вида спорта, поэтому всегда есть возможность договориться.