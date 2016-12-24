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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28244025/
24 декабря 2016, 13:01 | Биатлон | Чемпионат.com

С. Фуркад: Нужно продолжать биатлонное шоу, а не закулисные игры

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене.

Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.

«Я не могу говорить от всего сообщества, поэтому выскажу исключительно личное мнение. Мне очень жаль, что Кубок мира не пройдёт в Тюмени. Я был у вас в гостях несколько раз на коммерческих стартах. “Жемчужина Сибири”, действительно, восхитительная арена. Российские фанаты невероятно тепло встречают каждого биатлониста. Организационный комитет проделывает блестящую работу. Во время Гонки чемпионов я представлял, что будет твориться в Тюмени во время Кубка мира. Перед сезоном предвосхищал, что вновь прилечу в Россию. Вести из Мюнхена, где заседала комиссия IBU, меня сильно расстроили.

Это откровенно глупое решение Международного союза биатлонистов! Почему должен быть наказан город и стадион? Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдёт в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами! Для меня имеют значения лишь реальные доказательства использования допинга определёнными спортсменами. Это же касается и наличия определённых выстроенных систем. Нет чётких доказательств? Тогда нужно продолжать биатлонное шоу, а не закулисные игры», — приводит слова Фуркада агентство «Тюменская арена».
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