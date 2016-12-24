С. Фуркад: Нужно продолжать биатлонное шоу, а не закулисные игры

Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.



«Я не могу говорить от всего сообщества, поэтому выскажу исключительно личное мнение. Мне очень жаль, что Кубок мира не пройдёт в Тюмени. Я был у вас в гостях несколько раз на коммерческих стартах. “Жемчужина Сибири”, действительно, восхитительная арена. Российские фанаты невероятно тепло встречают каждого биатлониста. Организационный комитет проделывает блестящую работу. Во время Гонки чемпионов я представлял, что будет твориться в Тюмени во время Кубка мира. Перед сезоном предвосхищал, что вновь прилечу в Россию. Вести из Мюнхена, где заседала комиссия IBU, меня сильно расстроили.



Это откровенно глупое решение Международного союза биатлонистов! Почему должен быть наказан город и стадион? Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдёт в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами! Для меня имеют значения лишь реальные доказательства использования допинга определёнными спортсменами. Это же касается и наличия определённых выстроенных систем. Нет чётких доказательств? Тогда нужно продолжать биатлонное шоу, а не закулисные игры», — приводит слова Фуркада агентство «Тюменская арена».