Слепцова выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Бывший старший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион 1980 года Владимир Аликин в интервью «Газете.Ru» заявил, что перепроверки допинг-проб российских спортсменов коснутся всех зимних видов спорта, а также подчеркнул что российские функционеры имеют возможность смягчить санкции против спортсменов.