Тихонов: Во всех проблемах российского спорта виновен один человек
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов относительно допинга в сборной России. Напомним, что IBU начал собственное расследование против спортсменов и СБР. Однако российские биатлонисты пока не дисквалифицированы, а СБР не исключён из состава IBU.
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Видимо, что-то случилось...
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«Хотел бы прокомментировать решение Исполкома IBU. Безусловно, я опасался худшего исхода и рад, что членам Исполкома хватило мудрости не отстранять всю сборную России. Но есть ряд моментов.
Был же случай, когда в допинге уличили Кайсу Варис, а потом её оправдали, потому что были нарушены права спортсмена. Она отсутствовала на вскрытии пробы «Б». А сейчас спортсмены даже не знают, какие процедуры осуществляются в их отношении со стороны ВАДА. И это продолжается бесконечно. Я знаю, что наши спортивные функционеры со многим не согласятся, но нужно занимать жёсткую позицию, требовать соблюдения законности процедур и не позволять себя возить носом по столу. Надо самим себе задать вопрос, кто виновен во всём этом, а не молчать. А ведь виновные налицо. Это время правления Кущенко, Пака и всей этой безграмотной команды. При них было 15 положительных проб в биатлоне, а сейчас могут вскрыться новые проблемы. Это несправедливо, что Тюмень лишается
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