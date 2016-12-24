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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28243014/
24 декабря 2016, 10:35 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Во всех проблемах российского спорта виновен один человек

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов относительно допинга в сборной России. Напомним, что IBU начал собственное расследование против спортсменов и СБР. Однако российские биатлонисты пока не дисквалифицированы, а СБР не исключён из состава IBU.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов относительно допинга в сборной России. Увеличить
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«Хотел бы прокомментировать решение Исполкома IBU. Безусловно, я опасался худшего исхода и рад, что членам Исполкома хватило мудрости не отстранять всю сборную России. Но есть ряд моментов. Во-первых, нам так до конца и не предъявлено обвинение. Сказали, что будут продолжать разбираться дальше. Так давайте, когда разберётесь, тогда и отстраняйте и принимайте меры. Пока же спортсмены только под подозрением, а их уже отстраняют. Во-вторых, назовите фамилии, положите на стол документы, раз вы считаете себя в праве отбирать соревнования. «Мы продолжим расследование», — звучит в словах Бессеберга, но это половинчатое решение. Пока нет никакой конкретики, за что отстранять спортсменов.

Был же случай, когда в допинге уличили Кайсу Варис, а потом её оправдали, потому что были нарушены права спортсмена. Она отсутствовала на вскрытии пробы «Б». А сейчас спортсмены даже не знают, какие процедуры осуществляются в их отношении со стороны ВАДА. И это продолжается бесконечно. Я знаю, что наши спортивные функционеры со многим не согласятся, но нужно занимать жёсткую позицию, требовать соблюдения законности процедур и не позволять себя возить носом по столу. Надо самим себе задать вопрос, кто виновен во всём этом, а не молчать. А ведь виновные налицо. Это время правления Кущенко, Пака и всей этой безграмотной команды. При них было 15 положительных проб в биатлоне, а сейчас могут вскрыться новые проблемы. Это несправедливо, что Тюмень лишается из-за этого соревнований. Ведь на таком уровне, как в России, Кубок мира по биатлону могли провести только немцы. Если говорить обо всех проблемах российского спорта, то в них виновен один человек. Об этом говорит вся страна, и имя его всем известно", — приводит слова Тихонова его официальный сайт.
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