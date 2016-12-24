Сергей Тарасов: Ну и кого наказали? Невиновных российских болельщиков
Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов — о решении исполкома IBU и о том, кто пострадал от переноса этапа Кубка мира из Тюмени.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сергей, как оцените решение исполкома IBU — пронесло?
—
— Согласен. Но пронесло в том смысле, что опасались, что всю сборную России дисквалифицируют, или СБР…
— Надо жестко наказывать тех, кто виноват персонально. Чтобы не подставлять всю страну. Особенно обидно тем, кто чист. А теперь на них грязь выливают. И ходим сейчас все, как оплеванные.
— Двоих временно дисквалифицировали, в отношении остальных 29 наших биатлонистов ведется расследование.
— Думаю, это долго еще все будет длиться. И если будут конкретные доказательства — нужно наказывать. А так они (IBU. — Прим. ред.) все это затевают, чтобы забрать у России соревнования. Россия отстояла право на проведение этапа Кубка мира, на юношеский чемпионат мира. А теперь
— Там бы и снег был натуральный, с чем сейчас в Европе проблемы, и аншлаги гарантированные…
— Так и было бы. Я не раз бывал в Тюмени и Хантах, и могу сказать, что умеют там организовать соревнования на самом высоком уровне. Европе с этим не сравниться.
— Из этих двоих, что отстранены уже от соревнований, есть информация, что один уже отбывает дисквалификацию, а второй не является членом сборной. Вам
— Нет, имен я не знаю. Мы можем только гадать.
— Но пока начато расследование в отношении 28 наших спортсменов, выступавших на Играх-2014 в Сочи, чьи пробы вызывают подозрение.
— Это все будет тянуться долго. Они ведь специально тянут, ничего не говорят, имен не называют, а тем временем, забрали у нас этап Кубка мира и юношеский чемпионат. Хотя и не совсем они забрали, это мы сами пошли на такую жертву, чтоб нашу команду не отстранили.
— Думаю, у СБР другого выхода не было и решение вполне логичное. Бойкот этапа в Тюмени уже нарастал, в результате его и так пришлось бы переносить в другую страну.
— Видимо, да.
— Есть мнение, что решительная атака на биатлон и лыжи, это подготовка плацдарма для атаки на чемпионат мира по футболу 2018 года. Но думаю, что это вряд ли связано, слишком уж все
— Ну сейчас можно такие мудреные версии напридумывать. Но без политики тут не обходится, это очевидно. Но мы должны признать, что и сами виноваты. У нас нашли больное место и туда бьют. Значит, надо исправлять ситуацию.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter