Российские биатлонисты Подчуфарова и Волков примут участие в «Рождественской гонке»

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МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Биатлонисты Ольга Подчуфарова и Алексей Волков представят сборную России на традиционной «Рождественкой гонке» 2016 года, сообщается на официальном сайте соревнований.

«Рождественская гонка» пройдет 28 декабря в немецком Гельзенкирхене. Она включит в себя две дисциплины — масс-старт и гонку преследования.

Кроме россиян в гонке примут участие сборные Франции (Анаис Бескон/Жан-Гийом Беатрикс), Германии (Франциска Пройс /Симон Шемпп), Чехии (Габриэла Коукалова/Михал Шлезингр), Италии (Доротея Вирер/Доминик Виндиш), Норвегии (Фанни Хорн Биркеланд/Ларс Хельге Биркеланд), Австрии (Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер), Украины (Елена Пидгрушная/Сергей Семенов) и Канады (Меган Танди/Маккс Дэвис).