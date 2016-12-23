Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28241252/
23 декабря 2016, 22:46 | Биатлон | «Прессбол»

Белорусские биатлонисты спели рождественскую песню

Биатлонисты сборных Австрии, Беларуси, Италии, Канады, России, Франции и Швеции спели песню в канун Рождества.

Биатлонисты сборных Австрии <span class=error>Беларуси</span> Италии Канады России Франции и Швеции спели песню в канун Рождества. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Биатлонисты сборных Австрии, Беларуси, Италии, Канады, России, Франции и Швеции спели песню в канун Рождества.

Каждая команда исполнила отрывок композиции на национальном языке. Надежда Скардино вместе с мужской сборной Беларуси пели на русском (отметка 0.39).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
24 декабря

THE. С переездом Оскара в Китай сборной Бразилии можно ставить диагноз

Сколько молодых белорусов постоянно играет в высшей лиге?

КХЛ. "Авангард" — "Динамо" Мн: Павлович забросил, Скривенс не пропустил!