Белорусские биатлонисты спели рождественскую песню
Биатлонисты сборных Австрии, Беларуси, Италии, Канады, России, Франции и Швеции спели песню в канун Рождества.
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Биатлонисты сборных Австрии, Беларуси, Италии, Канады, России, Франции и Швеции спели песню в канун Рождества.
Каждая команда исполнила отрывок композиции на национальном языке. Надежда Скардино вместе с мужской сборной Беларуси пели на русском (отметка 0.39).
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