У России отобрали права на проведение биатлонных соревнований в этом сезоне
Накануне в Мюнхене состоялось экстренное заседание специальной комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по теме допинга в российском биатлоне, на котором — вопреки ожиданиям — не было принято серьезных санкций в отношении обвиняемой стороны. В интервью «Газете.Ru» четырехкратный чемпион мира Николай Круглов отметил взвешенность решения IBU, а также выразил мнение, что расследованию по отечественному биатлону не хватает открытости.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— По итогам заседания комиссии IBU Россию лишили прав на проведения этапа Кубка мира в Тюмени и мирового первенства среди молодежи в Острове. Также союз наложил временное отстранение на двух российских спортсменов, связанных с Олимпиадой в Сочи, и анонсировал дальнейшее расследование по теме допинга в отечественном биатлоне. Можно ли российской стороне, условно говоря, выдохнуть после данного решения международной федерации?
— Очень сложно рассуждать на эту тему, не владея материалами, переданными главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном в IBU, списком тех людей, о которых идет речь, и вообще сутью подозрений — в чем именно нас на сегодня могут обвинить.
Поясню: в целом
Если в
Или вообще, возможно, есть
— После объявления итогов собрания глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что «одних подозрений недостаточно для применения санкций». Может ли данное высказывание создать определенный прецедент в диалоге между Россией и международными спортивными федерациями?
-Нельзя не отметить, что исполком IBU вынес очень взвешенное решение. Некоторые фразы из этого высказывания действительно позволяют сделать вывод, что здесь нет
Интересно, что не Международный союз биатлонистов лишил Россию соревнований, а СБР по
Лично меня очень радует тот факт, что IBU не пошел по пути неких тотальных мер и наказаний, исключил коллективную ответственность и в дальнейшем намерен разобраться в сложившейся ситуации, приложив к этому достаточно усилий.
Пожалуй, это очень конструктивная позиция, ведь за последнее время мы слышали крайне мало
— К слову, с якобы добровольным отказом российской стороны от проведения биатлонных соревнований этого сезона произошло
— На самом деле не готов комментировать эту историю, так как не знаю ее деталей и нюансов. Пока что мы можем говорить лишь о последствиях — в результате этой, грубо говоря, кампании Россия лишилась прав на проведение международных биатлонных турниров в текущем сезоне.
Однако в моем понимании это наименьшее из зол: главное, что страна сохранила возможность участвовать в мировых соревнованиях.
И все это позволяет судить о том, что материал комиссии Макларена не содержит неопровержимых доказательств причастия наших спортсменов к допингу, или что в их пробах содержатся
Единственное, чего — как мне кажется — не хватает в данной ситуации, так это открытости.
Фактически на протяжении уже достаточно длительного времени идет некая кампания по отношению к России с определенными свидетельскими показаниями, расследованиями и прочим, но информация по ходу дела остается закрытой, и
А вот если опираться на сведения из доступных источников, создается ощущение, что основной упор в расследованиях комиссии Макларена сделан на заявлениях конкретных лиц, а значит на
есть впечатление, что если бы все расследование проходило в более открытом формате, было бы гораздо удобнее.
Но раз этого не сделано, можно предположить, что
— Будут ли национальные биатлонные ассоциации некоторых стран, которые перед заседанием комиссии бойкотами настаивали на лишении России прав на проведения этапа Кубка мира и планетарного первенства среди молодежи, что в итоге и произошло, и дальше давить на IBU подобным образом?
— Честно говоря, не совсем понимаю оснований для данных действий зарубежных коллег, но могу сказать, что ситуация может развиваться абсолютно любым образом.
Я вполне допускаю, что мы еще услышим
В моем понимании, помимо тотальной нетерпимости и нулевой толерантности к употреблению запрещенных препаратов,
международные организации и их представители должны выдерживать также и позицию доказанности обвинений.
То есть если сегодня существуют факты, подтверждающие те или иные нарушения, должны последовать санкции. Но при отсутствии этих самых фактов необходимо поставить точку и прекратить все инсинуации на данную тему.
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