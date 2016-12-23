У России отобрали права на проведение биатлонных соревнований в этом сезоне

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— По итогам заседания комиссии IBU Россию лишили прав на проведения этапа Кубка мира в Тюмени и мирового первенства среди молодежи в Острове. Также союз наложил временное отстранение на двух российских спортсменов, связанных с Олимпиадой в Сочи, и анонсировал дальнейшее расследование по теме допинга в отечественном биатлоне. Можно ли российской стороне, условно говоря, выдохнуть после данного решения международной федерации?

— Очень сложно рассуждать на эту тему, не владея материалами, переданными главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном в IBU, списком тех людей, о которых идет речь, и вообще сутью подозрений — в чем именно нас на сегодня могут обвинить.

Поясню: в целом более-менее понятно, что нас подозревают в каких-то допинговых историях. Но вот какова суть обвинений?

Если в допинг-тестах найдены запрещенные вещества, то это одно дело. Но если существуют лишь подозрения в манипуляциях с пробами, тут уже совсем другое.

Или вообще, возможно, есть какие-то иные претензии.

— После объявления итогов собрания глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что «одних подозрений недостаточно для применения санкций». Может ли данное высказывание создать определенный прецедент в диалоге между Россией и международными спортивными федерациями?

-Нельзя не отметить, что исполком IBU вынес очень взвешенное решение. Некоторые фразы из этого высказывания действительно позволяют сделать вывод, что здесь нет какого-то огульного обвинения нашей федерации, страны или спортсменов в тех или иных вещах.

Интересно, что не Международный союз биатлонистов лишил Россию соревнований, а СБР по какой-то причине самостоятельно от них отказался, и именно на этом был сделан акцент в пресс-релизе организации.

Лично меня очень радует тот факт, что IBU не пошел по пути неких тотальных мер и наказаний, исключил коллективную ответственность и в дальнейшем намерен разобраться в сложившейся ситуации, приложив к этому достаточно усилий.

Пожалуй, это очень конструктивная позиция, ведь за последнее время мы слышали крайне мало чего-то подобного — что люди по-настоящему готовы разбираться в проблеме и только при наличии уже доказанных обвинительных фактов принимать соответствующие санкции. Ну, а в случае их отсутствия — полностью оправдать и федерацию, и спортсменов.

— К слову, с якобы добровольным отказом российской стороны от проведения биатлонных соревнований этого сезона произошло какое-то всеобщее недопонимание — в заявлении СБР и правда намекалось на это, однако впоследствии стало известно, что все же именно IBU принял окончательное решение по данному вопросу. Как вы считаете, возможно, России все-таки следовало самой отдать эти старты?

— На самом деле не готов комментировать эту историю, так как не знаю ее деталей и нюансов. Пока что мы можем говорить лишь о последствиях — в результате этой, грубо говоря, кампании Россия лишилась прав на проведение международных биатлонных турниров в текущем сезоне.

Однако в моем понимании это наименьшее из зол: главное, что страна сохранила возможность участвовать в мировых соревнованиях.

И все это позволяет судить о том, что материал комиссии Макларена не содержит неопровержимых доказательств причастия наших спортсменов к допингу, или что в их пробах содержатся какие-то запрещенные препараты. Кроме того, как уже было сказано, не последовала какая-то коллективная ответственность — это тоже ключевой момент. Также крайне важно желание IBU во всем разобраться.

Единственное, чего — как мне кажется — не хватает в данной ситуации, так это открытости.

Фактически на протяжении уже достаточно длительного времени идет некая кампания по отношению к России с определенными свидетельскими показаниями, расследованиями и прочим, но информация по ходу дела остается закрытой, и из-за этого конкретных фактов мы на данный момент не знаем.

А вот если опираться на сведения из доступных источников, создается ощущение, что основной упор в расследованиях комиссии Макларена сделан на заявлениях конкретных лиц, а значит на какие-то косвенные свидетельства, которые лишь допускают махинации. Лично у меня.

есть впечатление, что если бы все расследование проходило в более открытом формате, было бы гораздо удобнее.

Но раз этого не сделано, можно предположить, что каких-то фактических доказательств не вполне достаточно для безоговорочного обвинения в определенных нарушениях.

— Будут ли национальные биатлонные ассоциации некоторых стран, которые перед заседанием комиссии бойкотами настаивали на лишении России прав на проведения этапа Кубка мира и планетарного первенства среди молодежи, что в итоге и произошло, и дальше давить на IBU подобным образом?

— Честно говоря, не совсем понимаю оснований для данных действий зарубежных коллег, но могу сказать, что ситуация может развиваться абсолютно любым образом.

Я вполне допускаю, что мы еще услышим какие-то новые заявления, однако вопрос все равно остается в фактах.

В моем понимании, помимо тотальной нетерпимости и нулевой толерантности к употреблению запрещенных препаратов,

международные организации и их представители должны выдерживать также и позицию доказанности обвинений.

То есть если сегодня существуют факты, подтверждающие те или иные нарушения, должны последовать санкции. Но при отсутствии этих самых фактов необходимо поставить точку и прекратить все инсинуации на данную тему.