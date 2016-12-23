Станут ли санкции против российского биатлона окончательными?

Озвученные по итогу нескольких часов обсуждений решения предсказуемо вызывали множество мнений и разногласий. Кто-то, например, радуется, что российские биатлонисты все же продолжат участие в Кубке мира. Кто-то вслед за президентом Союза биатлонистов России Александром Кравцовым называет дисквалификацию всего двоих спортсменов, да и то уже, похоже, завершивших карьеру, победой. Еще пару дней назад всерьез обсуждалась вероятность применения в биатлоне легкоатлетического сценария, и на этом фоне две нынешние жертвы вполне могут считаться малой кровью. Как и переданные в добровольно-принудительном порядке на усмотрение IBU чемпионат мира среди юниоров в Острове и мартовский этап Кубка мира в Тюмени. Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Сергей Новиков предполагает, что сдачей международных стартов Россия как раз и откупилась от претензий IBU.

— Россиянам нужно было успокоить общественность и добиться для своих спортсменов права принимать участие в соревнованиях. Они этого добились. Дальнейших санкций может и не последовать. Если бы в распоряжении IBU были серьезные доказательства, поверьте, они бы уже выложили их на стол, устроив показательную казнь для попавшихся спортсменов. Раз этого не последовало, значит, весомых аргументов попросту не существует.

Вторит ему и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, подчеркивающий, что часть меньше целого, и лучше пойти на уступки, чем упираться и лишиться всего.



При этом не стоит забывать, что пока оставшиеся без официального решения IBU 29 биатлонистов из списка Ричарда Макларена никуда не делись. Не исключено, что разобраться с ними вырванные едва ли не из-за рождественского стола биатлонные чиновники попросту не успели. От них ждали какого-то решения — они его приняли. Но фраза подводившего итоги внеочередному пленуму главы IBU Андерса Бессеберга о том, что для применения санкций подозрений недостаточно, отнюдь не значит, что проблему спустят на тормозах. Мы будем продолжать работать профессионально, — заверяет Бессеберг, и можно не сомневаться, что в новом году мало не покажется. Причем, возможно, не только россиянам. И не только в биатлоне.

Список пострадавших уже не ограничивается одним лишь видом спорта. До дисквалификаций и отстранений пока, правда, не дошло, но вслед за Международной федерацией бобслея и скелетона, решившей сменить прописку чемпионата мира, от греха подальше засобирались и другие зимники. Декабрьский этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле на сайте Международной федерации лыжного спорта значится как отмененный — участникам предложили собираться в аврально готовящийся к приему уже второго в нынешнем сезоне турнира норвежский Лиллехаммер.

Вчера досталось и лыжникам. Международная федерация отстранила от соревнований шесть российских спортсменов, чьи пробы с Олимпиады-2014 кажутся подозрительными. А заодно и отменила проведение в Тюмени финального этапа Кубка мира.

В Челябинске не пройдет и мартовский этап Кубка мира по конькобежному спорту. Собирать чемоданы начали и сноубордисты, которые уже в начале января собирались провести в Москве этап Кубка мира по биг-эйру. Ком покатился с горы?

Впрочем, принимать переезды как данность и выходить с предложением подставить плечо пока как минимум преждевременно. Уже приговоренный биатлонный этап, к примеру, наверняка станет серьезной головной болью для руководства IBU.

С запланированным на 2021 год чемпионатом мира, также прописанным в Тюмени, проблем (этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании IBU) быть не должно: новые хозяева на февральский топ-турнир найдутся тотчас. Но, как показали прежние годы, мест в Европе, где в марте можно провести снежные соревнования, становится все меньше. Глобальный переезд вслед за прыгунами в Норвегию, надо полагать, тоже вызовет немного положительных эмоций. И, возможно, поэтому в отличие от легкоатлетов представители зимних видов спорта не спешат доставать шашку и призывают к конструктивному диалогу, а старший из братьев Фуркадов — Симон — многозначительно вопрошает: Если доказательств нет, то зачем вести себя так, будто они есть, и наказывать не спортсменов, а болельщиков?

komashko@sb.by

Советская Белоруссия № 248 (25130). Суббота, 23 декабря 2016.