Станут ли санкции против российского биатлона окончательными?
Российские биатлонисты примут участие в январских этапах Кубка мира, но проблемы на этом не закончились. Вот главный вывод, который следует сделать из состоявшегося накануне заседания руководства Международного союза биатлонистов. Результатом стало отстранение двух российских спортсменов и перенос юниорского чемпионата мира и этапа Кубка мира из Острова и Тюмени соответственно. Правда, считать оглашенный «приговор» окончательным стоит едва ли.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Озвученные по итогу нескольких часов обсуждений решения предсказуемо вызывали множество мнений и разногласий.
— Россиянам нужно было успокоить общественность и добиться для своих спортсменов права принимать участие в соревнованиях. Они этого добились. Дальнейших санкций может и не последовать. Если бы в распоряжении IBU были серьезные доказательства, поверьте, они бы уже выложили их на стол, устроив показательную казнь для попавшихся спортсменов. Раз этого не последовало, значит, весомых аргументов попросту не существует.
Вторит ему и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, подчеркивающий, что часть меньше целого, и лучше пойти на уступки, чем упираться и лишиться всего.
При этом не стоит забывать, что пока оставшиеся без официального решения IBU 29 биатлонистов из списка Ричарда Макларена никуда не делись. Не исключено, что разобраться с ними вырванные едва ли не
Список пострадавших уже не ограничивается одним лишь видом спорта. До дисквалификаций и отстранений пока, правда, не дошло, но вслед за Международной федерацией бобслея и скелетона, решившей сменить прописку чемпионата мира, от греха подальше засобирались и другие зимники. Декабрьский этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле на сайте Международной федерации лыжного спорта значится как отмененный — участникам предложили собираться в аврально готовящийся к приему уже второго в нынешнем сезоне турнира норвежский Лиллехаммер.
Вчера досталось и лыжникам. Международная федерация отстранила от соревнований шесть российских спортсменов, чьи пробы с Олимпиады-2014 кажутся подозрительными. А заодно и отменила проведение в Тюмени финального этапа Кубка мира.
В Челябинске не пройдет и мартовский этап Кубка мира по конькобежному спорту. Собирать чемоданы начали и сноубордисты, которые уже в начале января собирались провести в Москве этап Кубка мира по
Впрочем, принимать переезды как данность и выходить с предложением подставить плечо пока как минимум преждевременно. Уже приговоренный биатлонный этап, к примеру, наверняка станет серьезной головной болью для руководства IBU.
С запланированным на 2021 год чемпионатом мира, также прописанным в Тюмени, проблем (этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании IBU) быть не должно: новые хозяева на февральский
komashko@sb.by
Советская Белоруссия № 248 (25130). Суббота, 23 декабря 2016.
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