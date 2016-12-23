«Вернем 14 миллионов за билеты». Как в Тюмени отреагировали на отмену этапа КМ

«ПОТРАТИТЬСЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕ УСПЕЛИ»

— Конечно, такое развитие событий опечалило всех, — признает Вотников в начале беседы. — Дело даже не в моих личных переживаниях. Больше всего обидно за болельщиков, которые очень ждали этот этап, многие уже запланировали поездку к нам в марте, собирались увидеть здесь всех сильнейших биатлонистов мира… Но теперь ничего не изменить. Придется смириться с тем, что случилось, и надеяться, что в будущем такая история не повторится.

— Много билетов успели реализовать?

— С 1 августа, когда стартовали продажи — около 19,5 тысяч. Примерно 50 процентов от всех билетов. Как видите, интерес был серьезный! Покупали не только жители Тюменской области, но и из многих других регионов страны. Мы ведь так долго планировали этот этап! Кубки мира в Тюмени раньше не проводились. Хотя элитные биатлонисты приезжали — например, на Гонку чемпионов в 2015 и 2016 годах.

— Теперь деньги за билеты придется вернуть?

— Разумеется! Этот вопрос даже не обсуждается. Мы сразу заявили, что полностью компенсируем зрителям всех их расходы на билеты. Предстоит вернуть 14 миллионов рублей. Внушительная сумма, но она никуда не делась — мы эти деньги ни на что не тратили, они аккумулированы на отдельном счете и обязательно вернутся к тем, кто их заплатил. Пока только надо детально проработать процедуру возврата, чтобы избежать каких-то накладок. Но этот вопрос решится быстро.

— А что насчет других расходов на проведение этапа? Наверняка ведь потрачены значительные средства, по факту — вхолостую.

— Если честно, то нет. Конечно, бюджет у соревнований такого уровня внушительный. Мы давно составили полную смету, заключили соглашения с подрядчиками и контрагентами. Но по плану основная часть выплат должна была пройти в январе-феврале. Пока мы, по большому счету, ничего не успели потратить.

— Подстраховались?

— Можно сказать и так. Когда стало известно, что в декабре нас ждет публикация второй части доклада Макларена, все поняли, что последствия могут быть самыми разными. Поэтому держали в уме все варианты. Решили не торопиться. Надо отдать должное нашим партнерам — они полностью поняли ситуацию, так что проблем в этом плане не возникло.

«НАДЕЕМСЯ НА КУБОК МИРА-2018»

— Союз биатлонистов России сам принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове. С вами, с оргкомитетом в целом, по этому поводу советовались?

— Ни меня, ни вас на заседании СБР, где все это обсуждалось, не было. О чем там говорилось — мы не знаем. Но процедура такова, что IBU (Международный союз биатлонистов) сначала делегирует национальной федерации право на проведение международного турнира, а затем уже федерация решает, где именно он пройдет. В случае с Россией — это мог быть Ханты-Мансийск, Сочи, Тюмень… В этом году этап Кубка мира должна была проводить Тюмень. У нас есть на руках документ, согласованный с Минспорта и подписанный IBU, СБР, а также самим оргкомитетом. Но в любом случае прерогатива проведения или не проведения старта на территории России — вотчина именно СБР. Мы с их решением спорить не можем. И комментировать его я тоже не берусь.

— Как простые местные болельщики отреагировали на отмену этапа в Тюмени?

— По-разному. В целом — с пониманием.

Цитата Митингов протеста на улицах не проводят. Конечно, в интернете разные комментарии встречаются, но в основном люди понимают, что к чему.

И что конкретно от нас — от организаторов — тут мало что зависело.

— Возможно, проведете в эти сроки какой-то другой, альтернативный турнир?

— Надеемся, крупные соревнования в этом сезоне у нас состоятся. Речь — о чемпионате России. Изначально он был запланирован в Увате, но поскольку в биатлоне много олимпийских дисциплин, возможно, мы поделим с какие-то гонки. Работа в этом направлении ведется.