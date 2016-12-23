Объявлен полный состав участников Рождественской гонки по биатлону

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Оргкомитет «Рождественской гонки» по биатлону в Гельзенкирхене объявил полный состав участников соревнований, которые по традиции пройдут после католического Рождества и в предверии Нового года, сообщает Федерация биатлона Украины.

В списке десять пар — две из Германии, и по одной — из Франции, Чехии, Италии, Норвегии, России, Австрии, Украины и Канады.

Полный список участников:

Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (Франция).

Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Германия).

Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (Германия).

Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (Чехия).

Доротея Вирер / Доминик Виндиш (Италия).

Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (Норвегия).

Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (Россия).

Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер (Австрия).

Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (Украина).

Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (Канада).

«Рождественская гонка» — ежегодный коммерческий старт, который не входит в перечень официальный соревнований IBU. Соревнования проводятся с 2002-го года. В гонке регулярно участвуют многие сильнейшие биатлонисты мира. В 2008-м году соревнования выиграли украинцы Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля. В 2014-м их достижение повторили Валя Семеренко и Сергей Семенов.

В нынешнем году «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене состоится 28 декабря.