Объявлен полный состав участников Рождественской гонки по биатлону
В соревнованиях в Гельзенкирхене примут участие десять пар спортсменов.
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Оргкомитет «Рождественской гонки» по биатлону в Гельзенкирхене объявил полный состав участников соревнований, которые по традиции пройдут после католического Рождества и в предверии Нового года, сообщает Федерация биатлона Украины.
В списке десять пар — две из Германии, и по одной — из Франции, Чехии, Италии, Норвегии, России, Австрии, Украины и Канады.
Полный список участников:
Анаис Бескон /
Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Германия).
Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (Германия).
Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (Чехия).
Доротея Вирер / Доминик Виндиш (Италия).
Фанни
Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (Россия).
Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер (Австрия).
Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (Украина).
Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (Канада).
«Рождественская гонка» — ежегодный коммерческий старт, который не входит в перечень официальный соревнований IBU. Соревнования проводятся с 2002-го года. В гонке регулярно участвуют многие сильнейшие биатлонисты мира. В 2008-м году соревнования выиграли украинцы Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля. В 2014-м их достижение повторили Валя Семеренко и Сергей Семенов.
В нынешнем году «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене состоится 28 декабря.
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