Отбывшая дисквалификацию Старых заявлена на индивидуальную гонку этапа КР в Чайковском
Россиянка Ирина Старых оказалась в списке спортсменок, заявленных на индивидуальную гонку на 3-м этапе Кубка России в Чайковском. Напомним, что у биатлонистки заканчивается срок трехлетней дисквалификации.
Срок наказания россиянки за употребление запрещенного препарата отсчитывается с 23 декабря 2013 года.
Напомним, что в ноябре 2014 года IBU принял решение провести повторный анализ подозрительных
Индивидуальная гонка на 15 км в Чайковском пройдет 24 декабря.
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