Отбывшая дисквалификацию Старых заявлена на индивидуальную гонку этапа КР в Чайковском

Срок наказания россиянки за употребление запрещенного препарата отсчитывается с 23 декабря 2013 года.

Напомним, что в ноябре 2014 года IBU принял решение провести повторный анализ подозрительных допинг-проб на основании новых методик, в результате чего дисквалификация россиянки был увеличена с двух до трех лет.

Индивидуальная гонка на 15 км в Чайковском пройдет 24 декабря.