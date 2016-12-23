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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28239278/
23 декабря 2016, 18:26 | Биатлон | Спортфакт

Отбывшая дисквалификацию Старых заявлена на индивидуальную гонку этапа КР в Чайковском

Россиянка Ирина Старых оказалась в списке спортсменок, заявленных на индивидуальную гонку на 3-м этапе Кубка России в Чайковском. Напомним, что у биатлонистки заканчивается срок трехлетней дисквалификации.

Срок наказания россиянки за употребление запрещенного препарата отсчитывается с 23 декабря 2013 года.

Напомним, что в ноябре 2014 года IBU принял решение провести повторный анализ подозрительных допинг-проб на основании новых методик, в результате чего дисквалификация россиянки был увеличена с двух до трех лет.

Индивидуальная гонка на 15 км в Чайковском пройдет 24 декабря.
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