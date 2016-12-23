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23 декабря 2016, 16:09 | Биатлон | Р-Спорт

Логинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км на 3-м этапе Кубка России в Ижевске «Ижевская винтовка».

Логинов прошел все четыре рубежа гонки без промахов за 55 минут 57,6 секунды. Вторым стал Тимур Махамбетов (+2 минуты 52,2 секунды, 1 промах), третьим — Сергей Клячин (+3.32,2; 1).

Алексей Слепов стал 4-м (+3.43,9; 5), Дмитрий Малышко, который неудачно выступил на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, после чего пропустил этап в словенской Поклюке, — лишь 9-м (+4.54,8; 4).

В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) накануне первого этапа Кубка мира в Швеции. Решение было принято после того, как IBU проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Впоследствии Логинов был дисквалифицирован на два года, его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года.

«Ижевская винтовка» является отборочным стартом для россиян на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU (по два спортсмена).
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