Жданов: Россия должна нести жесткое и необратимое наказание

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Министр молодежи и спорта Украины прокомментировал последние решения Международной федерации биатлона (IBU) на своей странице в Facebook, заявив, что он приветствует решение биатлонной федерации.

«Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и необратимо наказания за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификации проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения», — отметил Жданов.

Он подчеркнул, что решение IBU, принятые накануне являются «первыми и закономерными санкциями со стороны международного сообщества, победой здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с такими вопиющими нарушениями».

Как сообщал УНИАН, накануне IBU отобрало у России право проведения чемпионата мира среди молодежи и юниоров по биатлону, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

Кроме того, вчера Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России этап Кубка мира-2017, который планировался в Челябинске. А 19 декабря у России также отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею-2017, который должен был пройти в Сочи. Профильная международная федерация (IBSF) постановила провести соревнования в Германии.