Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, проведение которого было намечено на 9—12 марта . В четверг Союз биатлонистов России (СБР) заявил, что в сложившихся обстоятельствах считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира.

«Наказать болельщиков вместо настоящих виновников… Что за санкции? Я хочу, чтобы были наказаны люди, признанные виновными в употреблении допинга. Если нет доказательств — давайте продолжать, как это было раньше. А если есть доказательства, давайте принимать реальные санкции. Но не надо было поднимать так много шума из ничего в последние недели», — написал Симон Фуркад в своем микроблоге в Twitter.