Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28231675/
23 декабря 2016, 11:22 | Биатлон | Р-Спорт

Симон Фуркад: Решение IBU по этапу КМ в Тюмени — наказание фанатов, а не виновных

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Перенос этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени является наказанием болельщиков, а не настоящих виновников, считает чемпион мира 2009 года в эстафете французский биатлонист Симон Фуркад.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, проведение которого было намечено на 9—12 марта. В четверг Союз биатлонистов России (СБР) заявил, что в сложившихся обстоятельствах считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира.

«Наказать болельщиков вместо настоящих виновников… Что за санкции? Я хочу, чтобы были наказаны люди, признанные виновными в употреблении допинга. Если нет доказательств — давайте продолжать, как это было раньше. А если есть доказательства, давайте принимать реальные санкции. Но не надо было поднимать так много шума из ничего в последние недели», — написал Симон Фуркад в своем микроблоге в Twitter.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой