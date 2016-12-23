Симон Фуркад: Решение IBU по этапу КМ в Тюмени — наказание фанатов, а не виновных
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Перенос этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени является наказанием болельщиков, а не настоящих виновников, считает чемпион мира 2009 года в эстафете французский биатлонист Симон Фуркад.
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, проведение которого было намечено на
«Наказать болельщиков вместо настоящих виновников… Что за санкции? Я хочу, чтобы были наказаны люди, признанные виновными в употреблении допинга. Если нет доказательств — давайте продолжать, как это было раньше. А если есть доказательства, давайте принимать реальные санкции. Но не надо было поднимать так много шума из ничего в последние недели», — написал Симон Фуркад в своем микроблоге в Twitter.
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