Челябинск готов принять этап КМ, если ISU пересмотрит решение о переносе турнира
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Челябинск готов принять этап Кубка мира по конькобежному спорту в любое время, если Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрит свое решение о переносе турнира в другое место. Такое мнение высказал губернатор региона Борис Дубровский.
В четверг ISU принял решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на
«Мы огорчены решением, принятым вчера Международным союзом конькобежцев. Конечно, оно не было для нас неожиданным — учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев. Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу. Но мы готовы, в случае если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение, провести этап Кубка мира в Челябинске», — сказал Дубровский.
По словам губернатора, любители конькобежного спорта потеряли красивый праздник. «Вчера у Челябинске с большим успехом, очень красочно открылся чемпионат России по фигурному катанию. Федерация и отдельные ее представители отмечают самый высокий уровень организации соревнований. Я абсолютно уверен, что этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне. Считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник, а в нашем лице — ответственных организаторов», — добавил губернатор региона.
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