Челябинск готов принять этап КМ, если ISU пересмотрит решение о переносе турнира

В четверг ISU принял решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на 10—12 марта 2017 года. Сообщается, что решение ISU было продиктовано рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), высказанными после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Мы огорчены решением, принятым вчера Международным союзом конькобежцев. Конечно, оно не было для нас неожиданным — учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев. Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу. Но мы готовы, в случае если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение, провести этап Кубка мира в Челябинске», — сказал Дубровский.

По словам губернатора, любители конькобежного спорта потеряли красивый праздник. «Вчера у Челябинске с большим успехом, очень красочно открылся чемпионат России по фигурному катанию. Федерация и отдельные ее представители отмечают самый высокий уровень организации соревнований. Я абсолютно уверен, что этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне. Считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник, а в нашем лице — ответственных организаторов», — добавил губернатор региона.