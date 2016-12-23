Начата процедура возврата денежных средств за билеты на этап КМ в Тюмени

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Была создана рабочая группа, которая в четверг предоставила исполнительному совету IBU отчет. Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

В четверг Союз биатлонистов России (СБР) заявил, что в сложившихся обстоятельствах считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира.

«22 декабря 2016 года право проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону, ранее переданное г. Тюмени, возвращено IBU. В этой связи начинается процедура возврата денежных средств за приобретенные билеты на указанное соревнование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление о возврате билета необходимо подать не позднее 1 марта 2017 года. Тюменский этап Кубка мира был запланирован для проведения в период с 9 по 12 марта.