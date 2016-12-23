Стоит отметить, что даже в большинстве стран, объявивших ранее бойкот соревнованиям в России, реакция на вердикт исполкома IBU была весьма сдержанной. К примеру, французские коллеги, несмотря на заявление главной звезды мирового биатлона Мартена Фуркада о возможном бойкоте соревнований, ограничились лишь короткой перепечаткой пресс-релиза, воздержавшись от каких бы то ни было комментариев. Самой агрессивной в отношении России оказалась реакция чешской прессы.

iDNES.CZ (Чехия): ЭТО ПОЛУМЕРЫ СО СТОРОНЫ IBU

«Между тем в релизе IBU ни слова не сказано о чемпионате мира-2021, организацию которого в этом году выиграла Тюмень. Он остается русским. “Это не адекватное решение, а лишь полумеры, — считает президент Чешской федерации биатлона Иржи Хамза. — Мы будем требовать дополнительных шагов. Пути назад нет”.



Не удовлетворил вердикт и Габриэлу Коукалову. “Страны, которые представляют допинговую угрозу, не должны ничего получать, — сказала она. — Я готова ехать, куда угодно, даже туда, где у спортсменов могут быть проблемы, даже в Гренландию. Но подобное решение пагубно для чистого спорта”.



В данный момент Хамза обсуждает с дружественными федерациями, как они могли бы совместно ответить на решение IBU. Во время этапа Кубка мира в Нове-Место среди участников обсуждалась даже возможность забастовки во время гонки с общего старта в Оберхофе, если IBU не примет никаких решений».

KICKER (Германия): ГРОСС И ПИХЛЕР КАК ГАРАНТЫ АНТИ-ДОПИНГА

«Из 33 своих олимпийских медалей в биатлоне русские завоевали четыре. В частности, золото в мужской эстафете, где Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин обошли немецкий квартет во главе с Симоном Шемпом. Шипулин совсем недавно заявил, что его совесть чиста.



Еще до объявления решения IBU российская сторона решила, что лучшей защитой являются активные действия. И объявила в частности о многолетнем тесном сотрудничестве с ВАДА и своем намерении это взаимодействие продолжить и в рамках этого расследования.



Еще одним косвенным подтверждением анти-допинговой стратегии является сотрудничество с Рико Гроссом и Вольфагнгом Пихлером, которые едва ли бы рискнули своей репутацией, участвуя в сомнительных делах».

NRK (Норвегия): КТО ЭТИ ДВОЕ ОТСТРАНЕННЫХ?

«В четверг стало известно, что IBU наложил временную дисквалификацию на двух россиян как следствие возбуждения дисциплинарных дел в их отношении по линии Международного олимпийского комитета (МОК). По нашим предложениям, эти два биатлониста прежде не имели проблем с допингом. При этом оба стали призерами зимних Олимпийских игр в Сочи и уже завершили карьеры».