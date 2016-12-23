Слоквик: Вопрос переноса ЧМ-2021 из Тюмени обсудят на ближайшем конгрессе IBU
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Вопрос переноса чемпионата мира по биатлону из Тюмени в другое место будет обсуждаться на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), заявил глава Норвежской федерации биатлона Эрленд Слоквик.
Глава IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что союз получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. IBU создал рабочую группу, которая в четверг сообщила свои выводы исполнительному совету союза. Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени (
В начале сентября Тюмень на конгрессе IBU получила право на проведение чемпионата мира 2021 года. После этого WADA направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины выбора Тюмени как места проведения соревнований в текущей ситуации.
«Мы думаем, что было бы неправильно проводить чемпионат мира по биатлону в России, но это обсуждение состоится на следующем конгрессе (IBU). Здесь нет никакой спешки», — сказал Слоквик, чьи слова приводит framtidinord.no.
В четверг Союз биатлонистов России (СБР) заявил, что в сложившихся обстоятельствах считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира.
«Моя первая реакция на данное решение является положительной. Это показывает, что россияне поняли серьезность ситуации. Это правильно, они не должны устраивать соревнования», — отметил Слоквик.
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