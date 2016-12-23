Слоквик: Вопрос переноса ЧМ-2021 из Тюмени обсудят на ближайшем конгрессе IBU

Глава IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что союз получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. IBU создал рабочую группу, которая в четверг сообщила свои выводы исполнительному совету союза. Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени ( 9—12 марта ).

В начале сентября Тюмень на конгрессе IBU получила право на проведение чемпионата мира 2021 года. После этого WADA направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины выбора Тюмени как места проведения соревнований в текущей ситуации.

«Мы думаем, что было бы неправильно проводить чемпионат мира по биатлону в России, но это обсуждение состоится на следующем конгрессе (IBU). Здесь нет никакой спешки», — сказал Слоквик, чьи слова приводит framtidinord.no.

В четверг Союз биатлонистов России (СБР) заявил, что в сложившихся обстоятельствах считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира.

«Моя первая реакция на данное решение является положительной. Это показывает, что россияне поняли серьезность ситуации. Это правильно, они не должны устраивать соревнования», — отметил Слоквик.