Вопрос о переносе ЧМ-2021 из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBU

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«Я считаю, что неправильно проводить чемпионат мира в России. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем конгрессе. Спешить некуда», — сказал Шлоквик.

22 декабря исполком IBU на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговых нарушений в российском спорте, принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов. При этом сборные России по биатлону продолжат выступать на международных соревнованиях. СБР отказался от проведения в 2017 году юношеского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени.