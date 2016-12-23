NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру
Изучив
пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
Они оба стали призерами зимних Олимпийских игр в Сочи и уже завершили карьеры.
Напомним, что IBU наложил временную дисквалификацию на двух спортсменов как следствие возбуждения дисциплинарных дел МОК.
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