Вопрос о переносе ЧМ-2021 из Тюмени будет рассмотрен на ближайшем конгрессе IBU

Ранее было объявлено о переносе этапа Кубка мира из России по инициативе СБР.



«Я положительно воспринял решение о переносе этапа Кубка мира. Это показывает, что россияне осознали серьёзность ситуации. Передача соревнований в другую страну — правильный шаг. На следующем конгрессе будет обсуждаться лишение России права провести чемпионат мира. Никакой спешки нет», — сказал Слоквик в интервью NTB.