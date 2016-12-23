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23 декабря 2016, 0:23 | Биатлон | Чемпионат.com

Вопрос о переносе ЧМ-2021 из Тюмени будет рассмотрен на ближайшем конгрессе IBU

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик заявил, что вопрос о переносе из Тюмени чемпионата мира — 2021 будет обсуждаться на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов.

Ранее было объявлено о переносе этапа Кубка мира из России по инициативе СБР.

«Я положительно воспринял решение о переносе этапа Кубка мира. Это показывает, что россияне осознали серьёзность ситуации. Передача соревнований в другую страну — правильный шаг. На следующем конгрессе будет обсуждаться лишение России права провести чемпионат мира. Никакой спешки нет», — сказал Слоквик в интервью NTB.
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