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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28228114/
23 декабря 2016, 0:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Далин: IBU выяснит степень вовлечения СБР в систематическое применение допинга

Вице-президент Международного союза биатлонистов Олле Далин заявил, что сегодняшние решения IBU в адрес СБР и российских биатлонистов — это лишь начало долгого процесса.

По итогам внеочередного исполкома были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.

«Мы провели конструктивное собрание и показали, что можем действовать. Теперь будем вести переписку с СБР. Процесс только начинается, и посмотрим, какие у нас будут результаты. Будем выяснять, как сильно СБР был вовлечён в систематическое применение допинга», — цитирует Далина Expressen.
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NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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