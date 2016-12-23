Далин: IBU выяснит степень вовлечения СБР в систематическое применение допинга

По итогам внеочередного исполкома были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.



«Мы провели конструктивное собрание и показали, что можем действовать. Теперь будем вести переписку с СБР. Процесс только начинается, и посмотрим, какие у нас будут результаты. Будем выяснять, как сильно СБР был вовлечён в систематическое применение допинга», — цитирует Далина Expressen.