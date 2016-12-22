Сергей Чепиков: В свое время мне тоже предлагали допинг

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— Конечно, это ненормальная ситуация. Но все ожидали более трагической новости, потому что был большой список. 31 человек. Переживали. Но ничего особенно страшного не произошло, если не читать, что нам не дали проводить Кубок мира и чемпионат мира среди юниоров. Это, конечно, не радует, — сказал Чепиков.

— Подождите. Вы сказали, что нам не дали проводить эти соревнования. IBU же в пресс-релизе сообщает о том, что СБР сам отказался от проведения турниров.

— А как это вообще возможно? Может, какой-то ошибочный пресс-релиз? Как руководство Союза биатлонистов России могло отказаться? Думаю, это еще не окончательная информация. Мне так кажется.

— Не верите, что СБР сам мог отказаться?

— Нелогично это. Понимаю, что должны быть какие-то веские причины. Может, там какие-то договоренности?

— «Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России», — сказал президент IBU Андерс Бессеберг. Подтверждает, что именно так и было.

— Значит, там был какой-то дипломатический диалог. Размен фигурами, как в шахматах.

ПОПАДУТСЯ ЕЩЕ ПЯТЕРО И НАМ УЖЕ НИКАКАЯ ДИПЛОМАТИЯ НЕ ПОМОЖЕТ

— Может, Россия специально отказался от Кубка мира и юниорского чемпионата мира в пользу взрослого турнира?

— Не знаю. Главное, что обошлось без какого-то громкого скандала. Но удручает, что не проведем такие соревнования. Может, такой вариант предложила международная федерация? Конечно, большой турнир гораздо престижнее, чем юниорский. Но до 2021 года еще столько времени. Есть вероятность, что все руководство IBU сменится. Загадывать на четыре года вперед в современных реалиях не стоит.

— Считаете, у нас могут отобрать и взрослый чемпионат мира?

— Все может быть. Нам уже пора предпринимать действия, чтобы избежать таких допинговых прецедентов. Я уже говорил, что нужно совершенствовать медицинское сопровождение команд, проводить допинг-контроль и среди юниоров. Все нужно выводить на совершенно иной уровень. А то у нас еще пять спортсменов попадутся. И что будем делать дальше? Там уже никакая спортивная дипломатия не поможет.

— Почему такое происходит?

— Слабое звено — это доктора. Если даже команда Марии Шараповой не учла действие милдроната, то что можно говорить о юниорских сборных? Нужно готовить специалистов по этому направлению. Большой спорт в них нуждается. Сделать так, чтобы большой спорт перестал использовать запрещенные препараты. Важно строить высокогорные лыжные и биатлонные базы. Тогда тренировочный эффект будет лучше без всяких препаратов.

ДОПИНГ? В СССР ТАКОГО НЕ БЫЛО

— То есть, дело не в спортсменах?

— И они виноваты. Сами же шли на это. Нельзя снимать с них вину. Но случаи бывают разные: иногда доктор виноват, иногда специально спортсмена подстрекают, предлагают различные варианты, гарантируя, что его никто не поймает. Но и ВАДА совершенствует свои возможности для обнаружения допинга. Раньше все сходило с рук. Сейчас строже. Штрафы, уголовная ответственность за склонение к допингу. А таких докторов в спортивном мире очень много. И на моем веку были.

— И вам тоже предлагали допинг?!

— Да. Но я не соглашался.

— А знаете тех, кто соглашался?

— Только догадывался или предполагал. Я закончил в 2006-м. Могу говорить только о том времени. Сейчас ни о чем подобном не знаю. Предлагали эритропоэтин разного вида, дарбепоетин, на котором попался в 2002 году в Солт-Лейк Сити Йохан Мюллег.

— А когда именно предлагали?

— После 2000-х. В СССР такого не было. Были закрыты границы для перевозок.

НЕПРАВИЛЬНО, КОГДА ТЕБЕ ВЫПИСАЛИ В ПОЛИКЛИНИКЕ ДИАГНОЗ «АСТМА», А ТЫ БЕГАЕШЬ

— Как относиться к этой ситуации всем чистым российским биатлонистам?

— Мягко говоря, это немножко обидно. Все-таки они используют свой физиологический ресурс. А те, кто принимает запрещенные препараты, в том числе и астматики….

— У российского биатлона первые победы. Акимова, Бабиков, Шипулин. Для них это не станет ударом? Теперь ведь все под подозрением?

— Да у них же пробы берут на каждом этапе Кубка мира по несколько раз. Под каким подозрением они могут быть? Я же тоже это проходил. Это сейчас тщательно проверяется. Если бы они были под подозрением, то это уже обнародовали бы.

— Вы сказали про астматиков.

— Считаю, что это неправильно, если в районной поликлинике тебе поставили диагноз «астма», а ты 15 лет большого спорта принимаешь допинг. Это распространено. Но мы до такого не опускаемся.

— В IBU смотрят «сквозь пальцы»?

— Да знают они все это. Норвежские представители там есть, а наших нет. Поэтому и идет игра в одни ворота.

— Виктора Майгурова отстранили от участия в исполкоме, как заинтересованное лицо.

— Вот видите. Некому было отстаивать наши интересы….