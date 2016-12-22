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22 декабря 2016, 23:58 | Биатлон | ТАСС

Губернатор Псковской области предложит СБР провести в Острове юниорский чемпионат России

ПСКОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Андрей Турчак намерен обратиться в Союз биатлонистов России (СБР) с предложением провести в биатлонном центре города Острова юниорский чемпионат России по биатлону. Об этом он заявил после вынужденного отказа СБР от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее СБР отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове. Увеличить
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«Мы продолжим развивать инфраструктуру биатлонного центра “Юность”, чтобы Остров остался на спортивной карте России и мира, и после того, как улягутся все политические скандалы вокруг российского спорта, регион был готов принять любые соревнования по биатлону на самом высоком уровне. В ближайшее время мы обратимся в СБР с предложением провести на нашей базе очередной чемпионат России по биатлону среди юниоров», — сказал Турчак.

«Отказ проводить юниорский чемпионат мира в Острове — это огромное разочарование для всех спортивных болельщиков, которые с нетерпением ждали этот спортивный праздник, но я уверен, что в скором времени большой биатлон вернется в Россию», — добавил глава региона.

Глава Псковской области напомнил, что регион готовился к соревнованиям на протяжении двух лет. К работе были привлечены не только бюджетные средства, но и частные инвестиции, общественные организации. Ранее ТАСС сообщал, что в Острове завершены реконструкция туннеля, отсыпка нового штрафного круга и финишного подъема на трассе, работы по освещению лыжероллерной трассы и реконструкции огневого рубежа. Чемпионат мира среди юниоров должен был пройти в феврале 2017 года.

22 декабря исполком Международного союза биатлонистов (IBU) временно отстранил двух российских спортсменов, имена которых не называются, в связи с дисциплинарными расследованиями Международного олимпийского комитета. С целью избежать обострения ситуации СБР уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове.
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