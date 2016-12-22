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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28227920/
22 декабря 2016, 23:56 | Биатлон | Чемпионат.com

С. Фуркад: Вместо реальных нарушителей были наказаны биатлонные болельщики

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене.

Французский биатлонист <span class=error>Симон</span> <span class=error>Фуркад</span> прокомментировал решения принятые по итогам внеочередного исполкома IBU состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. Увеличить
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Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.

«Наказали болельщиков вместо реальных нарушителей… Ну и санкции… Хочу ли я, чтобы дисквалифицировали всю сборную России? Мне хочется, чтобы были наказаны те, кто причастен к допингу! Если доказательств нет, то давайте просто продолжать, как прежде, а если есть, то надо применять настоящие санкции. Однако не было никакой необходимости создавать в последние недели много шума на пустом месте», — написал Фуркад в «Твиттере».
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NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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