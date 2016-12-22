С. Фуркад: Вместо реальных нарушителей были наказаны биатлонные болельщики
Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене.
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Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.
«Наказали болельщиков вместо реальных нарушителей… Ну и санкции… Хочу ли я, чтобы дисквалифицировали всю сборную России? Мне хочется, чтобы были наказаны те, кто причастен к допингу! Если доказательств нет, то давайте просто продолжать, как прежде, а если есть, то надо применять настоящие санкции. Однако не было никакой необходимости создавать в последние недели много шума на пустом месте», — написал Фуркад в «Твиттере».
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