С. Фуркад: Вместо реальных нарушителей были наказаны биатлонные болельщики

Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.



«Наказали болельщиков вместо реальных нарушителей… Ну и санкции… Хочу ли я, чтобы дисквалифицировали всю сборную России? Мне хочется, чтобы были наказаны те, кто причастен к допингу! Если доказательств нет, то давайте просто продолжать, как прежде, а если есть, то надо применять настоящие санкции. Однако не было никакой необходимости создавать в последние недели много шума на пустом месте», — написал Фуркад в «Твиттере».